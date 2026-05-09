HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc

Ngọc Ánh
|

Hết cảnh ra sân bay sớm xếp hàng làm thủ tục, hành khách từ Phú Quốc có thể check-in máy bay và gửi hành lý ngay tại khách sạn.

Cảnh tượng tay xách nách mang hành lý, vội vã đến sân bay trước vài tiếng đồng hồ rồi rồng rắn xếp hàng ở quầy thủ tục vốn là nỗi ám ảnh của không ít người mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ. Nắm bắt được tâm lý này, Sun PhuQuoc Airways vừa giới thiệu một dịch vụ khá thực tế: cho phép hành khách làm thủ tục bay và ký gửi hành lý ngay tại khách sạn. Thay vì phải chôn chân tại nhà ga, du khách giờ đây có thêm thời gian để thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ cuối cùng mà không cần lo lắng về chuyện giấy tờ hay canh giờ ra sân bay.

Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc - Ảnh 1.

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 4, dịch vụ này chính thức được triển khai tại hệ thống các khách sạn của Sun Group ở thị trấn Hoàng Hôn như La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort. Đồng thời, những hành khách của hãng đang lưu trú tại các khách sạn lân cận thuộc khu vực Sunset Town và Bãi Kem cũng có thể đăng ký sử dụng tiện ích này.

Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc - Ảnh 2.

Quy trình vận hành được rút gọn khá đơn giản khi khách hàng có thể nhận thẻ lên máy bay và gửi luôn vali ngay tại sảnh khách sạn. Toàn bộ hành lý sau đó sẽ được đội ngũ nhân viên tiếp nhận, vận chuyển bằng xe chuyên dụng thẳng ra sân bay và đưa qua hệ thống soi chiếu an ninh theo đúng quy định. Việc này giúp du khách hoàn toàn rảnh tay để thong thả dạo phố, đi ăn uống hoặc mua sắm thêm trước khi chính thức ra sân bay rời đảo.

Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc - Ảnh 3.

Để việc vận chuyển khớp với lịch bay, hãng chia ra hai khung giờ tiếp nhận. Những ai có chuyến bay khởi hành từ 10 giờ 30 đến 16 giờ sẽ làm thủ tục tại khách sạn trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng. Đối với các chuyến bay cất cánh sau 16 giờ cho đến hết ngày, thời gian làm thủ tục sẽ kéo dài từ 11 giờ đến 13 giờ 30. Cách phân bổ này giúp hành khách chủ động tính toán được thời gian vui chơi và chỉ cần có mặt tại sân bay vừa sát giờ lên máy bay.

Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc - Ảnh 4.

Việc đẩy khâu làm thủ tục ra khỏi phạm vi sân bay là một bước đi khá mới mẻ tại thị trường trong nước, giúp giải quyết bài toán ùn ứ tại nhà ga và mang lại sự tiện lợi rõ rệt cho người dùng. Bên cạnh đó, hành khách của hãng khi đến sân bay còn có thể sử dụng khu vực phòng chờ riêng Sun Executive Lounge để nghỉ ngơi thay vì phải vất vả tìm chỗ ngồi ở sảnh chờ chung.

Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc - Ảnh 5.

Được biết, mô hình này đi vào hoạt động thông qua sự hợp tác giữa Sun Group và tập đoàn công nghệ hàng không SITA. Việc ứng dụng công nghệ để kết nối dữ liệu trực tiếp giữa cảng hàng không, khách sạn và hãng bay đã giúp lược bỏ phần lớn các khâu chờ đợi. Đây được xem là một động thái cho thấy nỗ lực của hãng hàng không trong việc tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, xây dựng một chuỗi dịch vụ liền mạch từ không gian lưu trú cho đến tận lúc bước lên máy bay.

Tử vi ngày mới 9/5: 3 con giáp may mắn có vận trình suôn sẻ, càng linh hoạt càng gặt hái nhiều tài lộc
Tags

Phú Quốc

tin vui

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại