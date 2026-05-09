Tin vui cho người sắp đi Phú Quốc

Cảnh tượng tay xách nách mang hành lý, vội vã đến sân bay trước vài tiếng đồng hồ rồi rồng rắn xếp hàng ở quầy thủ tục vốn là nỗi ám ảnh của không ít người mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ. Nắm bắt được tâm lý này, Sun PhuQuoc Airways vừa giới thiệu một dịch vụ khá thực tế: cho phép hành khách làm thủ tục bay và ký gửi hành lý ngay tại khách sạn. Thay vì phải chôn chân tại nhà ga, du khách giờ đây có thêm thời gian để thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ cuối cùng mà không cần lo lắng về chuyện giấy tờ hay canh giờ ra sân bay.

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 4, dịch vụ này chính thức được triển khai tại hệ thống các khách sạn của Sun Group ở thị trấn Hoàng Hôn như La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort. Đồng thời, những hành khách của hãng đang lưu trú tại các khách sạn lân cận thuộc khu vực Sunset Town và Bãi Kem cũng có thể đăng ký sử dụng tiện ích này.

Quy trình vận hành được rút gọn khá đơn giản khi khách hàng có thể nhận thẻ lên máy bay và gửi luôn vali ngay tại sảnh khách sạn. Toàn bộ hành lý sau đó sẽ được đội ngũ nhân viên tiếp nhận, vận chuyển bằng xe chuyên dụng thẳng ra sân bay và đưa qua hệ thống soi chiếu an ninh theo đúng quy định. Việc này giúp du khách hoàn toàn rảnh tay để thong thả dạo phố, đi ăn uống hoặc mua sắm thêm trước khi chính thức ra sân bay rời đảo.

Để việc vận chuyển khớp với lịch bay, hãng chia ra hai khung giờ tiếp nhận. Những ai có chuyến bay khởi hành từ 10 giờ 30 đến 16 giờ sẽ làm thủ tục tại khách sạn trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng. Đối với các chuyến bay cất cánh sau 16 giờ cho đến hết ngày, thời gian làm thủ tục sẽ kéo dài từ 11 giờ đến 13 giờ 30. Cách phân bổ này giúp hành khách chủ động tính toán được thời gian vui chơi và chỉ cần có mặt tại sân bay vừa sát giờ lên máy bay.

Việc đẩy khâu làm thủ tục ra khỏi phạm vi sân bay là một bước đi khá mới mẻ tại thị trường trong nước, giúp giải quyết bài toán ùn ứ tại nhà ga và mang lại sự tiện lợi rõ rệt cho người dùng. Bên cạnh đó, hành khách của hãng khi đến sân bay còn có thể sử dụng khu vực phòng chờ riêng Sun Executive Lounge để nghỉ ngơi thay vì phải vất vả tìm chỗ ngồi ở sảnh chờ chung.

Được biết, mô hình này đi vào hoạt động thông qua sự hợp tác giữa Sun Group và tập đoàn công nghệ hàng không SITA. Việc ứng dụng công nghệ để kết nối dữ liệu trực tiếp giữa cảng hàng không, khách sạn và hãng bay đã giúp lược bỏ phần lớn các khâu chờ đợi. Đây được xem là một động thái cho thấy nỗ lực của hãng hàng không trong việc tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, xây dựng một chuỗi dịch vụ liền mạch từ không gian lưu trú cho đến tận lúc bước lên máy bay.