Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi là việc giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH. Theo quy định mới, thay vì đóng 20 năm, người lao động đóng BHXH đủ 15 năm đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thay đổi này sẽ tăng cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng cho người lao động, đặc biệt là người lao động tham gia BHXH muộn hoặc có quá trình đóng không liên tục.



Luật cũng quy định cụ thể điều kiện hưởng lương hưu sớm đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.



Về cách tính lương hưu, theo Điều 72 Luật BHXH 2024, mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu được xác định dựa trên số năm cuối cùng tham gia BHXH, và có sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng.

Trường hợp người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức bình quân tiền lương được xác định theo từng giai đoạn như sau:

﻿ Đối với người hưởng lương theo chế độ Nhà nước

Tham gia BHXH trước 1/1/1995: bình quân 5 năm cuối

Từ 1/1/1995 đến 31/12/2000: bình quân 6 năm cuối

Từ 1/1/2001 đến 31/12/2006: bình quân 8 năm cuối

Từ 1/1/2007 đến 31/12/2015: bình quân 10 năm cuối

Từ 1/1/2016 đến 31/12/2019: bình quân 15 năm cuối

Từ 1/1/2020 đến 31/12/2024: bình quân 20 năm cuối

Từ 1/1/2025 trở đi: bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH

Đối với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được tính trên toàn bộ thời gian tham gia.

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ năm 2025

Theo BHXH Việt Nam, người lao động nghỉ hưu từ năm 2025 sẽ được tính lương hưu theo quy định mới của Luật BHXH 2024. Mức lương hưu hằng tháng được xác định trên cơ sở tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương. Mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa 75%.

Lao động nam: Đóng đủ 20 năm BHXH được hưởng 45%. Mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa 75%. Trường hợp đóng từ 15 đến dưới 20 năm, tỷ lệ khởi điểm là 40%, mỗi năm tăng thêm 1%.