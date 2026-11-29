Cảm biến chính mới có thể cải thiện ảnh chụp đêm và chất lượng video, trong khi One UI 9.5 hé lộ tính năng dịch qua camera và tự động làm mờ hậu cảnh.

Đổi cảm biến 200MP sau bốn thế hệ

Samsung được cho là sẽ nâng cấp phần cứng camera chính trên dòng Galaxy S27 vào năm 2027, sau bốn thế hệ chủ yếu tinh chỉnh phần mềm xử lý ảnh. Cảm biến 200MP mới, được cho là mang tên ISOCELL HP6, dự kiến xuất hiện trên cả Galaxy S27 Pro lẫn Galaxy S27 Ultra. Đây sẽ là cảm biến thay thế ISOCELL HP2, vốn được Samsung sử dụng trên các mẫu Galaxy S Ultra kể từ Galaxy S23 Ultra.

Tương tự ISOCELL HPC, cảm biến mới được cho là tích hợp DeepPix, công nghệ hoạt động theo nguyên lý tương tự LOFIC, nhằm mở rộng dải tương phản động để giữ được nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng lẫn vùng tối. Camera chính cũng được kỳ vọng đảm nhiệm dải zoom từ 3x đến 5x, dù chất lượng ảnh ở các mức thu phóng này vẫn cần được kiểm chứng.

Hai nguồn tin rò rỉ cùng đề cập đến những cải thiện khi chụp đêm và quay video. WalleGalaxy cho biết Samsung đã làm lại đáng kể chế độ chụp đêm và có thể sử dụng AI nhiều hơn trong khâu xử lý ảnh. Ice Universe nhận định camera chính mới cho ảnh ban đêm sáng và rõ chi tiết hơn, đồng thời mô tả chất lượng video là “ấn tượng”.

Camera có thể dịch chữ và tự làm mờ hậu cảnh

Các bản thử nghiệm đầu tiên của One UI 9.5 từng hé lộ thanh Now Bar có cách hiển thị tương tự Dynamic Island, cùng một số thay đổi trong ứng dụng Camera. Phân tích mã ứng dụng của Android Authority sau đó phát hiện thêm hai tính năng có thể xuất hiện trên dòng Galaxy S27 và được đưa xuống những mẫu đời trước như Galaxy S26 Ultra.

Tính năng đầu tiên có tên Vision, cho phép AI phân tích nội dung trong khung hình, tương tự khả năng nhận diện hình ảnh trong chế độ Siri trên iOS 27. Hai nút “Hỏi” và “Dịch” dự kiến nằm cạnh nút chụp, cho phép người dùng đặt câu hỏi về thứ đang thấy hoặc dịch văn bản ngay trong ứng dụng Camera. Chế độ này được cho là sử dụng cả Google Gemini lẫn AI Vision của Samsung, một ứng dụng có vẻ liên quan chặt chẽ đến Bixby Vision.

Hình minh họa.

Tính năng còn lại có thể tự làm mờ hậu cảnh khi camera nhận diện khuôn mặt hoặc động vật trong khung hình, giúp người dùng có ảnh xóa phông ngay ở chế độ chụp thông thường. Mã ứng dụng cũng cho thấy người dùng có thể chủ động bật hiệu ứng và điều chỉnh độ mờ theo ý muốn.