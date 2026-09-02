Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng 2 dòng Galaxy đời cũ bất ngờ nhận được tin vui từ Samsung.

Sau nhiều năm bị loại khỏi danh sách hỗ trợ chính thức, Galaxy S8, S8+ và Galaxy Note8 bất ngờ nhận một bản cập nhật phần mềm mới từ Samsung. Động thái này gây chú ý bởi cả ba thiết bị đều đã ra mắt từ năm 2017.

Samsung từng ngừng cập nhật phần mềm định kỳ cho Galaxy S8 và Note8 từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, hãng mới đây phát hành một gói phần mềm mới dành cho các mẫu máy này, ban đầu tại Mỹ và sau đó mở rộng sang nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Galaxy S8 và Galaxy Note8. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Theo thông tin được ghi nhận, Galaxy S8 nhận firmware G950FXXUCDZE7, trong khi Galaxy Note8 được cập nhật lên phiên bản N950FXXUGDZEA. Đáng chú ý, bản cập nhật không đưa mức vá bảo mật của hai thiết bị lên phiên bản mới.

Galaxy S8 vẫn giữ mức bản vá bảo mật tháng 4.2021, còn Galaxy Note8 dừng ở tháng 8.2021. Samsung chỉ mô tả chung rằng gói phần mềm mới giúp cải thiện hiệu suất, độ ổn định và độ tin cậy của thiết bị, mà không công bố cụ thể những thay đổi bên trong.

Bản cập nhật sau gần 10 năm

Galaxy S8 được Samsung giới thiệu vào năm 2017, đánh dấu một trong những bước chuyển đáng chú ý của dòng smartphone cao cấp khi hãng loại bỏ phím Home vật lý và đưa thiết kế màn hình tràn viền trở thành điểm nhấn.

Cùng năm, Samsung tiếp tục ra mắt Galaxy Note8. Đây cũng là một trong những mẫu smartphone cao cấp quan trọng của hãng trong giai đoạn đó.

Sau nhiều năm, cả hai dòng máy đã nằm ngoài chu kỳ hỗ trợ phần mềm thông thường của Samsung. Vì vậy, việc một bản cập nhật mới xuất hiện trong năm 2026 khiến cộng đồng người dùng các thiết bị này bất ngờ.

Điểm đáng chú ý là Samsung không gọi đây là một phiên bản hệ điều hành mới. Bản cập nhật cũng không đưa Galaxy S8 hay Note8 lên phiên bản Android mới hơn mà chủ yếu tập trung vào việc cải thiện hoạt động của thiết bị.

Samsung đồng thời lưu ý nội dung thay đổi có thể khác nhau tùy từng model, thị trường và nhà mạng. Do đó, không phải tất cả thiết bị Galaxy S8 hoặc Note8 ở các khu vực khác nhau đều nhất thiết nhận được chính xác cùng một gói phần mềm.

Lý do Samsung vẫn cập nhật máy đã ngừng hỗ trợ

Một trong những điểm khiến bản cập nhật lần này được quan tâm là dung lượng tương đối lớn. Theo chia sẻ của một người dùng Galaxy S8 trên Reddit, gói cập nhật OTA có dung lượng khoảng 420,37 MB. Kích thước này cho thấy đây có thể không đơn thuần là một thay đổi nhỏ trong hệ thống, dù Samsung chưa công bố chi tiết nội dung.

Việc bản cập nhật được phát hành trước tại Mỹ rồi mới mở rộng ra toàn cầu cũng đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Samsung. Khoảng cách gần 2 tháng giữa các đợt triển khai khiến nhiều người dùng cho rằng hãng có thể đang xử lý một vấn đề cụ thể trên những thiết bị đã ngừng được hỗ trợ thường xuyên.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy bản cập nhật liên quan đến một lỗ hổng bảo mật cụ thể. Samsung cũng không công bố danh sách chi tiết các lỗi được xử lý.

Với những người vẫn sử dụng Galaxy S8, S8+ hoặc Note8 trong năm 2026, bản cập nhật mới có thể là một động thái đáng chú ý, đặc biệt khi các thiết bị này đã gần một thập niên tuổi.

Người dùng có thể vào phần cài đặt phần mềm trên thiết bị để kiểm tra bản cập nhật. Tuy nhiên, thời điểm nhận được gói phần mềm có thể khác nhau tùy thị trường, phiên bản máy và nhà mạng.