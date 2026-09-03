Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy

Người dùng 2 dòng điện thoại Galaxy vừa nhận được tin vui từ Samsung.

Samsung đã bắt đầu mở rộng chương trình beta One UI 9 đến người dùng Galaxy S25 tại một số thị trường, trong đó có Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trước đó, dòng Galaxy S26 là nhóm thiết bị chủ lực được thử nghiệm phiên bản giao diện mới.

One UI 9 được xây dựng trên nền Android 17, dự kiến mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý trong cách người dùng tương tác với smartphone. Một số tính năng từng xuất hiện trên các thiết bị Galaxy mới cũng đang được Samsung đưa lên những mẫu máy cao cấp khác.

Nhiều tính năng mới được bổ sung

Đáng chú ý trong One UI 9 là My FanCam, công cụ sử dụng AI để theo dõi một người trong video. Người dùng có thể chọn chủ thể, sau đó hệ thống tự động điều chỉnh khung hình để giữ người này ở vị trí phù hợp trong suốt đoạn phim.

Samsung Galaxy S26 sẽ sớm được cập nhật những tính năng mới từ Galaxy Z Fold8. (Ảnh: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images)

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi quay video nhưng chủ thể không nằm đúng vị trí mong muốn. Hệ thống cũng có thể thay đổi tỷ lệ khung hình, phù hợp với nhu cầu đăng tải nội dung lên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Now Nudge tiếp tục được Samsung nâng cấp theo hướng đưa ra các đề xuất dựa trên ngữ cảnh sử dụng. Công cụ này có thể hỗ trợ người dùng thực hiện một số thao tác phù hợp với những gì đang diễn ra trên thiết bị.

Samsung cũng bổ sung khả năng tìm kiếm sâu hơn thông qua Finder. Trong phiên bản mới, Google Search được tích hợp vào công cụ này, giúp người dùng tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn ngay từ giao diện hệ thống.

Galaxy S25 được hưởng lợi

Việc mở rộng One UI 9 sang Galaxy S25 cho thấy Samsung đang rút ngắn khoảng cách về phần mềm giữa các thế hệ flagship. Thay vì giữ nhiều tính năng mới độc quyền trên dòng máy đời mới, hãng có xu hướng đưa một phần trải nghiệm xuống các thiết bị cao cấp ra mắt trước đó.

Hiện Galaxy S26 đã tiến đến các bản beta sau nhiều tháng thử nghiệm, trong khi phiên bản ổn định đang được hoàn thiện. Với Galaxy S25, chương trình beta cũng đang được triển khai tại một số thị trường trước khi Samsung phát hành rộng rãi.

Bên cạnh Galaxy S25, phiên bản Galaxy S25 FE cũng nằm trong phạm vi thử nghiệm. Điều này cho thấy One UI 9 nhiều khả năng sẽ tiếp tục được mở rộng đến nhiều thiết bị Galaxy đủ điều kiện trong thời gian tới.

Samsung chưa công bố đầy đủ lịch phát hành chính thức cho từng thị trường. Người dùng Galaxy S25 và các thiết bị tương thích có thể phải chờ thêm trước khi bản cập nhật ổn định được triển khai rộng rãi.

Việc One UI 9 tập trung mạnh vào AI và khả năng cá nhân hóa cho thấy Samsung đang tiếp tục chuyển trọng tâm từ những thay đổi giao diện đơn thuần sang các tính năng hỗ trợ trực tiếp quá trình sử dụng smartphone.