Tin vui cho lao động Việt Nam làm việc tại Úc

Lương tối thiểu tại Úc sẽ lần đầu vượt 1.000 AUD/tuần từ ngày 1-7, mở ra tín hiệu tích cực cho lao động Việt Nam đang làm việc tại đây

Hãng tin ABC của Úc vừa đưa tin hàng triệu lao động có thu nhập thấp tại Úc sẽ được tăng lương từ ngày 1-7, sau khi Ủy ban Quan hệ Lao động Úc (Fair Work Commission - FWC) công bố quyết định điều chỉnh tiền lương thường niên.

Theo quyết định mới, mức lương tối thiểu quốc gia sẽ tăng 5,97%, từ 24,95 AUD lên 26,44 AUD (tương đương khoảng 496.000 đồng) mỗi giờ. Với tuần làm việc tiêu chuẩn 38 giờ, thu nhập tối thiểu của người lao động sẽ tăng từ 948 AUD (khoảng 17,8 triệu đồng) lên 1.004,9 AUD (hơn 18,8 triệu đồng) mỗi tuần, đánh dấu lần đầu tiên mức lương tối thiểu hàng tuần tại Úc vượt ngưỡng 1.000 AUD.

Tin vui cho nhiều lao động Việt Nam đang làm việc tại Úc khi mức lương tối thiểu tại nước này được điều chỉnh tăng gần 6%. Ảnh minh họa

Không chỉ người hưởng lương tối thiểu, khoảng 2,8 triệu lao động được trả lương theo hệ thống thang lương ngành nghề (modern award) cũng sẽ được tăng lương 4,75%.

Theo FWC, nhóm lao động hưởng lương theo "modern award" chủ yếu là những người làm việc bán thời gian, thời vụ và có thu nhập thấp. Mặc dù tổng tiền lương của nhóm này chỉ chiếm khoảng 11,2% quỹ lương của cả nước, song đây lại là lực lượng có tỉ lệ lao động nữ cao. Hơn 2/3 số lao động làm việc bán thời gian, hơn một nửa là lao động thời vụ và hơn 1/3 thuộc nhóm thu nhập thấp.

Bốn lĩnh vực gồm lưu trú và dịch vụ ăn uống; chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội; bán lẻ; dịch vụ hành chính và hỗ trợ hiện sử dụng hơn 2/3 số lao động hưởng lương theo hệ thống "modern award". Đây cũng là những ngành nghề sử dụng nhiều lao động có thu nhập thấp và chịu ảnh hưởng lớn từ biến động chi phí sinh hoạt.

Lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống và bán lẻ là những ngành sử dụng nhiều lao động hưởng lương theo hệ thống "modern award" tại Úc. Ảnh minh họa

FWC cho biết việc đưa ra quyết định tăng lương năm nay đặc biệt khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, đẩy chi phí năng lượng tăng cao và gây thêm áp lực lạm phát đối với nền kinh tế Úc. Do đó, cơ quan này phải cân nhắc giữa mục tiêu bảo đảm mức sống cho người lao động và duy trì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc điều chỉnh lương tối thiểu, FWC cũng quyết định từng bước loại bỏ bậc lương thấp nhất C13 đối với lao động chính thức trong hệ thống "modern award". Theo đó, bậc C12 sẽ trở thành mức lương thấp nhất mới dành cho lao động chính thức, tương ứng 1.004,9 AUD mỗi tuần, ngang bằng với mức lương tối thiểu quốc gia.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát các nhóm nghề nghiệp nhằm loại bỏ tình trạng định giá thấp công việc dựa trên giới tính, qua đó bảo đảm lao động nữ được trả lương tương xứng với những công việc có giá trị tương đương.

Trong bối cảnh Úc tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động ở nhiều lĩnh vực, việc nâng lương tối thiểu được kỳ vọng không chỉ cải thiện đời sống của hàng triệu người lao động mà còn gia tăng sức hấp dẫn của thị trường việc làm nước này. Động thái trên cũng được cho là sẽ mang lại lợi ích cho một bộ phận lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Úc.