Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM được nghỉ 4 ngày, từ 1 đến 4/1/2026. Dự báo nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tại các khu du lịch, di tích lịch sử và bến xe liên tỉnh tăng cao, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (GTCC) đã triển khai kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và metro nhằm bảo đảm phục vụ an toàn, thông suốt.

Theo Trung tâm GTCC, trong ngày 1/1/2026, hành khách được miễn vé trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá. Riêng hai tuyến 50 và 52 tạm ngưng hoạt động do phục vụ chủ yếu học sinh, sinh viên. Chương trình nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường. Hoạt động có sự đồng hành của Công ty TNHH Tư vấn Truyền thông Phạm Ý, Công ty CP Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) và Công ty TNHH Vận tải Sinh thái VinBus.

Ngoài ra, FUTA Bus Lines cũng miễn vé trên các tuyến xe buýt không trợ giá do đơn vị khai thác, gồm các tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng ngày, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng miễn vé cho hành khách trong ngày đầu năm mới. Chương trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, với sự phối hợp của Công ty CP Thương mại Quảng cáo Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM.

Ảnh: Piếc Luân

Hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức để vào cổng soát vé và đi tàu metro số 1 miễn phí. Cụ thể, hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức sau để vào cổng soát vé và đi tàu Metro số 1 miễn phí:

Cách 1: Sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách tải ứng dụng, chọn chức năng “QR Vươn mình” để tạo vé và quét mã QR tại cổng soát vé.

Cách 3: Nhận vé giấy miễn phí có chứa mã QR tại các máy Kiosk bán vé tự động và quét tại cổng soát vé để lên tàu.

HURC 1 lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí, hành khách chỉ sử dụng các hình thức nêu trên để được miễn vé. Trường hợp vẫn mua vé theo các hình thức thông thường, hệ thống sẽ tính phí và không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Bên cạnh việc miễn vé, tuyến metro số 1 tăng thêm 52 lượt tàu so với ngày thường và kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ để phục vụ nhu cầu vui chơi, xem bắn pháo hoa của người dân khu vực trung tâm. Cụ thể, ngày 31/12, metro hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ; ngày 1/1/2026 phục vụ thêm khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ.

Cũng trong ngày 1/1/2026, tổng cộng 78 tuyến xe buýt, gồm 69 tuyến có trợ giá và 9 tuyến không trợ giá của Phương Trang, sẽ miễn phí vé cho hành khách.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán, các tuyến xe buýt này dự kiến tiếp tục miễn phí vé từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết, tức từ ngày 16 đến 18/2/2026.