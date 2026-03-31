Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM: Chính thức được hỗ trợ 100% 16 khoản phí này

Ngọc Khánh |

Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất bổ sung 16 thủ tục hành chính mới vào danh mục được miễn lệ phí khi thực hiện trực tuyến

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc bổ sung danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến với mức thu lệ phí 0 đồng trên địa bàn thành phố.

16 thủ tục hành chính mới vào danh mục được miễn lệ phí khi thực hiện trực tuyến, triển khai theo Nghị quyết số 411/NQ-HĐND.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, phường, đặc khu được yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trước đó liên quan đến triển khai nghị quyết này, đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND Thành phố cũng giao các đơn vị thường xuyên rà soát danh mục thủ tục hành chính có thu phí và lệ phí trên địa bàn. Trường hợp phát sinh bất cập hoặc cần điều chỉnh, các cơ quan phải kịp thời tham mưu UBND Thành phố bổ sung, hoàn thiện chính sách, đảm bảo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, 16 thủ tục hành chính được miễn lệ phí, gồm:

I. Lĩnh vực hộ tịch

  1. Đăng ký giám hộ
  2. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
  3. Đăng ký chấm dứt giám hộ
  4. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
  5. Đăng ký giám sát việc giám hộ
  6. Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ
  7. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
  8. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài
  9. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  10. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  11. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh, giám hộ, nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch)
  12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  13. Đăng ký khai sinh lưu động
  14. Đăng ký kết hôn lưu động
  15. Đăng ký khai tử lưu động.

II. Lĩnh vực nuôi con nuôi

  1. Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
