Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), từ ngày 5/10/2026, Chatbot AI của Cục Thuế được triển khai thêm chức năng hỏi đáp các quy định, chính sách pháp luật thuế. Người nộp thuế có thể đặt câu hỏi bằng chữ hoặc giọng nói, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và nhận câu trả lời kèm dẫn chiếu tới quy định liên quan.

Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện chính sách, pháp luật thuế theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu "đẩy mạnh phát triển, triển khai, sử dụng AI trong quản lý thuế, hải quan và kho bạc nhà nước", từ tháng 12/2025, Cục Thuế đã triển khai hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ NNT (tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile) giúp NNT tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế.

Tiếp đó, tháng 07/2026, Cục Thuế tiếp tục nâng cấp hệ thống, bổ sung chức năng khai tờ khai mẫu 01/CNKD có sự hỗ trợ, hướng dẫn bằng AI - đây là chức năng hỏi đáp chính sách thuế chuyên sâu trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ NNT.

Theo Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế) cho biết, đối tượng, phạm vi, nội dung triển khai của ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ NNT hỏi đáp nghĩa vụ thuế, khai tờ khai 01/CNKD sẽ giúp NNT tra cứu nhanh chính dữ liệu của mình như nợ thuế, cưỡng chế, tạm hoãn xuất nhập cảnh cho đến quyết toán thuế hay thông tin người phụ thuộc,…

Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ hướng dẫn và dẫn dắt NNT - cụ thể là HKD - lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên hỏi gì đáp nấy, làm đến đâu hướng dẫn đến đó. Nhờ vậy, những thao tác nghiệp vụ vốn phức tạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt dành cho Hộ mới ra kinh doanh khi chưa rõ phải khai theo mẫu nào, khai kỳ tháng hay quý, ngành nghề mình kinh doanh thuộc nhóm nào,…

Với những lợi ích mang lại như: (i) Thứ nhất là hỏi đáp tức thì: Chatbot có giao diện gợi ý trực quan, sinh động, dễ sử dụng; (ii) Thứ hai, chatbot giờ đây đóng vai trò như một trợ lý ảo thực sự, không chỉ trả lời những câu hỏi đơn thuần mà còn hướng dẫn và dẫn dắt NNT như một trợ lý thực thụ.

Đối với ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ NNT hỏi đáp quy định chính sách pháp luật thuế, đối tượng NNT là DN, tổ chức, HKD, cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế. Phạm vi triển khai ứng dụng tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng DVC ngành Thuế (địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn ).

Ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ NNT hỏi đáp trong lần nâng cấp mới này giúp NNT hỏi đáp các quy định chính sách pháp luật thuế, với các tính năng chính như:

Thứ nhất, tiếp nhận và trả lời các câu hỏi về chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản thuộc lĩnh vực thuế (Luật, Nghị định, Thông tư,…).

Thứ hai, câu trả lời được trình bày thân thiện, dễ hiểu, có dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật liên quan (bao gồm cả văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung). Các điều, khoản dẫn chiếu được gắn liên kết trực tiếp trong câu trả lời để NNT mở xem chi tiết nội dung từng điều, khoản hoặc toàn văn văn bản liên quan.

Thứ ba, hỗ trợ hỏi đáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh bằng hình thức nhập bằng chữ hoặc giọng nói; tự động nhận diện ngôn ngữ của người hỏi để trả lời bằng ngôn ngữ tương ứng.

Như vậy, những lợi ích của Chatbot - Hỗ trợ NNT hỏi đáp quy định chính sách pháp luật thuế mang lại sẽ giúp NNT hỏi đáp trên một giao diện duy nhất, các vướng mắc được giải đáp kịp thời, NNT có thể hỏi và nhận được câu trả lời mọi lúc, mọi nơi.

Những điểm mới đáng chú ý của bản nâng cấp eTax Mobile

Ở phiên bản nâng cấp lần này, theo Cục Thuế, điểm mà NNT dễ nhận thấy nhất chính là Trang chủ được thiết kế lại khu vực "Tổng quan" theo hướng trực quan, hiện đại hơn ngay khi đăng nhập, NNT đã có thể theo dõi tập trung toàn bộ các thông tin thiết yếu của mình, không phải tìm kiếm qua nhiều bước như trước.

Điểm mới thứ hai, rất quan trọng, đó là cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh. Nếu NNT thuộc diện tạm hoãn, trạng thái và chi tiết quyết định sẽ hiển thị ngay trên màn hình Tổng quan, kèm theo chức năng tải thông báo về máy. Còn nếu không có thông tin phát sinh thì hệ thống tự động ẩn đi, để giao diện luôn gọn gàng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng bổ sung một số chức năng tương tác và tra cứu mới: NNT có thể gửi phản hồi ngay tại màn hình "Thông tin nghĩa vụ thuế" nếu phát hiện sai sót, để cơ quan thuế xử lý kịp thời.

Điểm lưu ý, ứng dụng cũng cho phép tra cứu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay trên màn hình Tổng quan. Riêng màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế được điều chỉnh lại: chỉ hiển thị các khoản nộp đã được xác nhận, lược bỏ các khoản đang chờ xử lý, để NNT không bị nhầm lẫn.

Một điểm mới được bổ sung trên ứng dụng, đó là tính năng xác nhận thông báo lệ phí trước bạ phương tiện. Theo đó, trên eTax Mobile tại phiên bản nâng cấp đợt 2 (ngày 20/09/2026) đã thêm mới tính năng xác nhận thông báo lệ phí trước bạ phương tiện.

Với tính năng này, ngay sau khi mua xe, hệ thống tự động tính lệ phí trước bạ và gửi thông báo đến NNT qua ứng dụng để tra cứu, xác nhận và nộp thuế ngay; hồ sơ sau đó được chuyển tự động sang Cơ quan Công an phục vụ cấp biển số, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi tối đa trải nghiệm cho NNT.

Trên màn hình eTax Mobile sau khi nâng cấp giao diện và luồng xử lý, ở đó NNT biết mình cần qua các bước cụ thể nào, mỗi bước cần làm gì, từ ngữ hướng dẫn chi tiết của trải nghiệm người dùng đối với tờ khai Lệ phí trước bạ là tờ khai thường xuyên dùng để người dùng dễ hiểu và dễ sử dụng.

Theo Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế) căn cứ thực tiễn áp dụng eTax Mobile, Cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá toàn diện luồng trải nghiệm người dùng (CX), dựa trên thực tiễn sử dụng và các vướng mắc, phản ánh từ NNT để đưa ra những giải pháp thiết kế giao diện (UI/UX) của ứng dụng eTax Mobile.