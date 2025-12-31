Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12

Đêm 31/12 hằng năm luôn là thời điểm trung tâm TP.HCM trở nên đông đúc khi người dân đổ ra đường để đón thời khắc chuyển giao năm mới và thưởng thức các màn bắn pháo hoa mãn nhãn. Trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, di chuyển tăng cao, một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm là tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành nhằm phục vụ người dân xem pháo hoa về muộn trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026.

Cụ thể, trong đêm 31/12 rạng sáng 1/1, Metro số 1 sẽ bố trí các chuyến tàu chạy xuyên đêm từ 0h30 đến 2 giờ sáng. Đây được xem là giải pháp giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển an toàn, thuận tiện sau khi kết thúc các hoạt động countdown và bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm thành phố, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông vào thời điểm đông người nhất trong năm.

Ngoài ra, tuyến metro số 1 cũng tăng cường tần suất hoạt động trong suốt dịp Tết Dương lịch 2026. Riêng trong ngày 1/1, tuyến dự kiến vận hành tổng cộng 276 chuyến, bao gồm 20 chuyến chạy từ 0h30 đến 2h sáng phục vụ người dân sau khi xem pháo hoa, cùng 256 chuyến còn lại hoạt động từ 5h30 đến 23h30 để đáp ứng nhu cầu đi lại trong ngày đầu năm mới từ 1/1 - 4/1/2026.

Không chỉ hỗ trợ người dân về trễ sau đêm pháo hoa, tuyến metro số 1 còn triển khai chính sách miễn phí vé cho toàn bộ hành khách trong ngày 1/1/2026. Theo đó, người đi metro trong ngày đầu năm mới sẽ không phải trả phí nếu thực hiện đúng hình thức soát vé theo quy định của đơn vị vận hành. Hành khách có thể sử dụng CCCD gắn chíp để quét trực tiếp tại cổng soát vé, hoặc tạo mã QR miễn phí trên ứng dụng HCMC Metro HURC và quét khi vào ga. Đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh, vé giấy miễn phí có mã QR sẵn cũng sẽ được phát hành tại các kiosk bán vé tự động trong nhà ga.

Đơn vị vận hành lưu ý, việc miễn phí vé chỉ áp dụng trong khi hành khách sử dụng một trong các hình thức nêu trên. Trường hợp vẫn mua vé theo các thông thường, hệ thống sẽ tính phí như bình thường và không hoàn tiền, do đó người dân cần chú ý lựa chọn đúng hình thức để đảm bảo quyền lợi khi di chuyển trong ngày 1/1.

Trước dự báo lượng hành khách tăng mạnh trong dịp lễ, người dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, xếp hàng trật tự khi vào ga và lên tàu, chú ý an toàn cá nhân và bảo quản tài sản, đặc biệt vào khung giờ khuya và thời điểm tập trung đông người. Việc lựa chọn metro trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới không chỉ giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM trong thời khắc chuyển giao năm mới.