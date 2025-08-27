Tin vui cho hàng nghìn hộ dân sống ở "làng biệt thự" triệu đô Hà Nội hễ mưa là ngập trong "biển nước"

Đến chiều 27/8, dù trời Hà Nội đã tạnh mưa nhưng tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn và khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức) vẫn còn tình trạng ngập nhẹ. Đặc biệt, khu A Geleximco và khu vực cổng chào Nam An Khánh vẫn chìm trong nước, dù người dân cho biết mực nước đã bắt đầu rút dần.

Người dân cho biết mực nước ở khu vực cổng Nam An Khánh đã bắt đầu rút dần.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến hết ngày 26/8 đã khiến toàn khu vực rơi vào cảnh ngập sâu, đi kèm mất điện và nước sinh hoạt trong thời gian dài. Hàng nghìn cư dân phải vật lộn trong “biển nước”, cuộc sống sinh hoạt gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 3h sáng 26/8, hệ thống điện trong khu vực đã bị ngắt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, điện vẫn chưa được cấp lại, khiến cả khu phố chìm trong bóng tối. Nhiều gia đình phải dùng đèn dầu hoặc máy phát điện tạm bợ để duy trì sinh hoạt trong bối cảnh ngập úng bủa vây.

Hình ảnh tối ngày 26/8, người dân sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Trước thực trạng hạ tầng thoát nước còn nhiều bất cập, từ tháng 5/2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh giai đoạn 1. Mục tiêu của dự án là hình thành hệ thống xử lý nước thải đồng bộ cho khu vực Nam An Khánh, bao gồm mạng lưới cống chính, giếng tràn, tuyến cống bao và trạm xử lý nước thải tập trung. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng biệt, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng, kết nối hạ tầng trong tương lai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2029. Các hạng mục chính gồm hệ thống thu gom nước thải theo kiểu giếng tách, cống bao tự chảy, trạm bơm chuyển tiếp và tuyến cống áp lực. Nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh được thiết kế với công suất đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 m³/ngày đêm, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, có hệ thống khử mùi khép kín và khả năng tiếp nhận, xử lý phân bùn bể tự hoại. Bùn sau xử lý đạt độ khô tối thiểu 30% trước khi chôn lấp.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, hợp pháp của các số liệu, hồ sơ dự án khi trình thẩm định, phê duyệt.

Người dân kỳ vọng, khi dự án được triển khai và đi vào hoạt động, tình trạng “cứ mưa là ngập” tại khu vực Nam An Khánh và Geleximco sẽ sớm được giải quyết, giúp ổn định đời sống đô thị.