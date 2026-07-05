Tin vui cho fan Samsung đang chờ Galaxy S27 series

Galaxy S27 series được cho là sẽ phổ cập công nghệ Privacy Display trên hầu hết các phiên bản, thay vì chỉ giới hạn ở mẫu Ultra như thế hệ trước. Đây có thể trở thành một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dòng flagship Samsung trong năm 2027.

Privacy Display có thể xuất hiện trên toàn bộ Galaxy S27 series

Một báo cáo mới cho biết Samsung đang lên kế hoạch đưa công nghệ Privacy Display trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng Galaxy S27. Nếu thông tin này chính xác, các mẫu Galaxy S27, Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Ultra đều sẽ được tích hợp tính năng này, trong khi Galaxy S27 FE nhiều khả năng vẫn là phiên bản duy nhất không có.

Đây là bước thay đổi đáng kể so với Galaxy S26 series. Trên thế hệ hiện tại, Samsung chỉ trang bị Privacy Display cho phiên bản Ultra cao cấp nhất nhằm tạo khác biệt với các mẫu còn lại.

Công nghệ giúp hạn chế người khác nhìn trộm màn hình

Samsung lần đầu giới thiệu Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra với công nghệ Flex Magic Pixel. Giải pháp này điều khiển các điểm ảnh OLED theo thời gian thực để người dùng nhìn trực diện vẫn thấy nội dung hiển thị rõ ràng, trong khi những người quan sát từ hai bên sẽ chỉ thấy màn hình tối hoặc rất khó đọc.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi sử dụng điện thoại tại quán cà phê, trên tàu, máy bay, nơi công cộng hoặc trong các cuộc họp, giúp hạn chế tình trạng người khác vô tình hoặc cố ý nhìn trộm thông tin cá nhân trên màn hình.

Theo nguồn tin, phiên bản đầu tiên của Privacy Display từng gặp một số vấn đề về độ ổn định trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, Samsung được cho là đã khắc phục những hạn chế này và sẽ đưa lên Galaxy S27 thế hệ Privacy Display thứ hai với khả năng hiển thị mượt mà và ổn định hơn.

Không còn là đặc quyền của bản Ultra

Nguồn tin trong ngành nhận định việc Samsung mở rộng Privacy Display sang toàn bộ dòng flagship cho thấy hãng đang xem đây là một tính năng cốt lõi của trải nghiệm Galaxy cao cấp, thay vì chỉ là điểm nhấn dành riêng cho phiên bản Ultra.

Động thái này cũng có thể giúp Samsung tạo thêm lợi thế trước thế hệ iPhone 18 sắp ra mắt. Khi người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, một tính năng có khả năng ngăn người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình sẽ mang lại giá trị sử dụng thực tế hơn so với nhiều nâng cấp mang tính trình diễn.

Bên cạnh đó, Galaxy S27 series dự kiến còn bổ sung thêm phiên bản Galaxy S27 Pro với kích thước nhỏ gọn. Hiện thông số cấu hình của dòng máy vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng việc Privacy Display được mở rộng cho gần như toàn bộ dòng sản phẩm đang là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất xuất hiện trong các tin đồn về thế hệ Galaxy S tiếp theo.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, Samsung có thể sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng đưa các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ phần cứng trở thành tiêu chuẩn mới trên smartphone cao cấp trong những năm tới.