Năm 2026 không phải là một năm “bùng nổ ào ạt”, nhưng lại là năm đặt nền móng. Với nhiều người, đó là năm bắt đầu chuyện lớn: xây nhà, lập gia đình, sinh con, ổn định tài chính. Với một số khác, 2026 là năm buộc phải đi chậm lại, cân nhắc kỹ trước những quyết định quan trọng.

Dưới góc nhìn tử vi phương Đông kết hợp xu hướng đời sống, mỗi con giáp trong năm 2026 sẽ có một “điểm rơi” khác nhau. Ai đang thuận để an cư, ai dễ đón tin vui con cái, và ai cần thận trọng để tránh “hao tài, hao sức”.

Tuổi Tý

2026 là năm tuổi Tý ổn định dần sau nhiều biến động. Những người đã tích lũy đủ về tài chính từ 2024 - 2025 rất dễ tính chuyện xây nhà, mua nhà hoặc sửa sang lớn. Tin vui con cái đến chậm nhưng chắc, thường rơi vào nửa cuối năm. Điều cần thận trọng là đầu tư theo cảm xúc, đặc biệt là góp vốn làm ăn với người quen.

Tuổi Sửu

Với tuổi Sửu, 2026 là năm vượng về gia đình. Người lập gia đình lâu năm dễ có tin vui con cái hoặc thêm thành viên mới. Những ai đang ở nhà thuê cũng có cơ hội ổn định chỗ ở, dù chưa hẳn là xây nhà lớn. Tuy nhiên, tuổi Sửu cần giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức vì dễ “được việc mà mất người”.

Ảnh minh hoạ

Tuổi Dần

Tuổi Dần bước vào 2026 với nhiều tham vọng. Đây là năm dễ có tiền nhưng cũng dễ hao tiền. Việc xây nhà chỉ nên tiến hành nếu đã có kế hoạch rõ ràng từ trước, không nên chạy theo phong trào. Tin vui con cái không phải không có, nhưng tâm lý cần ổn định trước. Điều cần thận trọng nhất là mâu thuẫn trong gia đình do áp lực tài chính.

Tuổi Mão

2026 là năm được quý nhân hỗ trợ với tuổi Mão. Những ai đang loay hoay chuyện đất cát, giấy tờ nhà cửa rất dễ “gỡ nút”. Đây là một trong những con giáp sáng cửa xây nhà, mua nhà trong năm này. Tin vui con cái đến nhẹ nhàng, không áp lực. Lưu ý duy nhất là đừng quá cả nể, dễ gánh việc cho người khác.

Tuổi Thìn

Sau nhiều năm dồn lực, 2026 là năm tuổi Thìn thu hoạch từng phần. Nhà cửa có thể chưa xây mới hoàn toàn, nhưng sửa chữa, nâng cấp, mua thêm tài sản là khả thi. Tin vui con cái đến với những người đã sẵn sàng về tinh thần. Tuổi Thìn cần thận trọng chuyện giấy tờ pháp lý và hợp đồng, tránh chủ quan vì quen biết.

Ảnh minh hoạ

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trong 2026 có xu hướng thu mình và tính toán kỹ hơn. Việc xây nhà nên cân nhắc, tránh vay mượn quá nhiều. Tuy nhiên, đây lại là năm khá tốt cho đường con cái, đặc biệt với những cặp vợ chồng mong con lâu năm. Điều cần lưu ý là tâm lý dễ lo xa, tự tạo áp lực cho bản thân.

Tuổi Ngọ

2026 là năm tuổi Ngọ nhiều việc cùng lúc, vừa cơ hội vừa thử thách. Nếu muốn xây nhà, nên chọn thời điểm giữa năm, tránh quyết định vội đầu năm. Tin vui con cái có nhưng dễ đi kèm mệt mỏi, cần chăm sóc sức khỏe kỹ. Tuổi Ngọ đặc biệt nên thận trọng trong chi tiêu, tránh “kiếm được bao nhiêu cũng trôi đi”.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi bước vào 2026 với năng lượng khá nhẹ. Không quá bùng nổ, nhưng đủ an để ổn định. Những ai đã có sẵn đất rất dễ tiến hành xây nhà theo quy mô vừa phải. Tin vui con cái đến bất ngờ, nhất là với người không đặt nặng kỳ vọng. Lưu ý giữ cân bằng cảm xúc, tránh để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đời sống gia đình.

Tuổi Thân

2026 là năm tuổi Thân dễ đổi vận nếu dám quyết. Nhà cửa có thể đến từ sự thay đổi: chuyển nơi ở, mua nhà xa trung tâm, hoặc chung cư. Tin vui con cái đến với người đã ổn định công việc. Điều cần thận trọng là lời nói và cam kết, tránh hứa nhiều nhưng không đủ sức làm.

Ảnh minh hoạ

Tuổi Dậu

Với tuổi Dậu, 2026 là năm chậm mà chắc. Không nên nóng vội xây nhà lớn, nhưng mua nhà, tích sản dài hạn lại rất phù hợp. Tin vui con cái đến theo kiểu “đến lúc thì đến”. Tuổi Dậu cần đặc biệt cẩn trọng các mối quan hệ tiền bạc, kể cả người thân.

Tuổi Tuất

2026 là năm tuổi Tuất đặt lại nền móng cuộc sống. Nhà cửa là câu chuyện lớn, nhưng chỉ nên làm khi đã giải quyết xong các vấn đề cũ. Tin vui con cái đến với người đã học cách buông bớt lo âu. Tuổi Tuất cần chú ý sức khỏe tinh thần, tránh để áp lực kéo dài.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trong 2026 khá “dễ thở”. Dòng tiền ổn, tinh thần nhẹ, rất phù hợp để an cư. Đây là một trong những con giáp dễ xây nhà, mua nhà hoặc ổn định chỗ ở lâu dài. Tin vui con cái đến tự nhiên, không gượng ép. Điều cần thận trọng là tin người quá mức, đặc biệt trong chuyện vay mượn.

Lời kết

Tử vi không quyết định số phận, nhưng giúp ta biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên chậm. Năm 2026, điều quan trọng nhất với 12 con giáp không phải là làm được bao nhiêu việc lớn, mà là làm đúng việc, đúng thời điểm và trong khả năng của mình. An cư, sinh con hay đầu tư đều là chuyện hệ trọng. Hiểu mình đang ở đâu trong dòng chảy đó, đôi khi đã là một tin vui rồi.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)