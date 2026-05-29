Tin tuyển dụng của hãng phim Vingroup khiến rất nhiều người lao động ấm lòng

V-Film đang cần người cho ba mảng chính: marketing, nội dung và vận hành. Vị trí cao nhất công bố công khai là Trưởng phòng Marketing và Phân phối với mức lương đến 60 triệu đồng mỗi tháng, cần người có kinh nghiệm xây dựng chiến lược thương hiệu, phát hành phim, phát triển mạng lưới phân phối nội dung và làm việc với báo chí. Ngoài ra còn có các vị trí chuyên viên nội dung, vận hành và truyền thông, làm việc tại trụ sở Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Phúc lợi đi kèm là ưu đãi sử dụng toàn bộ hệ sinh thái Vingroup từ Vinpearl, Vinmec, Vinschool, VinUni, Brighton College đến Vinhomes và VinFast, cộng với 12 ngày phép năm.

Nhưng điều đáng chú ý nhất không nằm ở mức lương hay phúc lợi. Nó nằm ở ba điều V-Film không yêu cầu: không giới hạn độ tuổi, không cần bằng cấp đúng chuyên ngành, không phân biệt giới tính.

Ageism trong tuyển dụng là gì và tại sao nó đang ngày càng tệ hơn

Ở Trung Quốc, người ta đặt hẳn tên cho nó là "lời nguyền tuổi 35." Bloomberg từng ngồi lọc kết quả tìm kiếm trên zhaopin.com, sàn tuyển dụng lớn nhất nước này, và đếm ra hơn 10.000 tin đăng chỉ nhận ứng viên dưới 35. Không phải công việc thể lực nặng nhọc, đơn giản chỉ là văn phòng. Thậm chí hồi tháng 2 năm ngoái, một tin tuyển lao công ở Quảng Châu cũng ghi giới hạn dưới 35 tuổi. Lau sàn, thu rác, làm ca đêm, vẫn phải trẻ.

Chính phủ Trung Quốc phải ra tay. Đầu năm 2026, Bắc Kinh nâng giới hạn tuổi tuyển công chức từ 35 lên 38 đến 43, lần đầu tiên sau ba mươi năm giữ nguyên con số cũ. Thượng Hải và Giang Tô làm theo, một số tỉnh khác nâng lên tới 45. Nhưng doanh nghiệp tư nhân thì phần lớn vẫn không thay đổi, vì khi tỷ lệ thất nghiệp trẻ vẫn cao, nhà tuyển dụng còn quá nhiều lựa chọn để phải nới lỏng.

Ở Mỹ, AARP vừa công bố khảo sát đầu năm 2026 với hơn 1.600 lao động trên 50 tuổi. 33% trong số họ nói bị mặc định cho là kém về công nghệ chỉ vì tuổi, 24% bị xem là chống đối với sự thay đổi, 20% không được ghi nhận thành tích dù làm tốt. Ngành giải trí Mỹ từng có một vụ kiện với hơn 6.000 biên kịch truyền hình bị đưa vào danh sách đen ngầm vì quá tuổi. Không ai viết điều đó ra, nhưng mọi người đều biết nó tồn tại.

Ở Việt Nam, con số ít được nói thẳng hơn nhưng không vì thế mà ít tồn tại hơn. TopCV phân tích gần 300.000 tin tuyển dụng trên nền tảng cho báo cáo thị trường 2025-2026, và xu hướng ưu tiên ứng viên trẻ trong ngành truyền thông, quảng cáo, giải trí là có thực. Michael Page ghi nhận ageism là một trong những mối lo hàng đầu của người lao động Việt Nam, dù tỷ lệ người thật sự trải qua phân biệt đối xử rõ ràng còn thấp vì phần lớn nó xảy ra ngầm, không ai viết ra.

Giới hạn 27, 30, thậm chí ưu tiên mới ra trường vì lương thấp hơn và kỳ vọng dễ định hướng hơn là thực tế của không ít JD trong ngành sản xuất nội dung và truyền thông tại Việt Nam lúc này.

Để nói về sự khắc nghiệt trong độ tuổi tuyển dụng, hãy nhìn vào ngành ngân hàng

Và câu chuyện không chỉ dừng ở ngành giải trí hay truyền thông. Ngay hôm qua, 28/5, BIDV công bố đợt tuyển 45 chuyên viên quản lý khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM với điều kiện: tuổi đời không quá 24.

Không phải vị trí đặc thù đòi thể lực, không phải ngành nghề có lý do rõ ràng để giới hạn tuổi theo kiểu lính cứu hỏa hay phi công. Chuyên viên ngân hàng văn phòng, ngồi bàn tư vấn khách hàng, và giới hạn là 24 tuổi.

Tranh cãi nổ ra ngay vì nghịch lý nằm ngay trên bề mặt: người 25 tuổi có hai năm kinh nghiệm thực tế không được nộp đơn, nhưng sinh viên mới ra trường 22 tuổi chưa có một ngày làm việc thì được. Ngân hàng vốn được xem là ngành bài bản, ổn định, chú trọng năng lực chuyên môn. Nhưng giới hạn tuổi lại thấp hơn cả nhiều ngành năng động và linh hoạt hơn.

BIDV không phải ngân hàng duy nhất làm vậy. Đây là thực tế khá phổ biến trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, nơi các đợt tuyển nhân viên mới thường nhắm vào sinh viên vừa tốt nghiệp, ưu tiên đào tạo từ đầu hơn là nhận người đã có thói quen từ nơi khác.

Bằng đúng ngành không quyết định được gì trong điện ảnh?

Ngành điện ảnh và sản xuất nội dung là một trong số ít ngành mà thực tế từ lâu đã không vận hành theo logic bằng cấp đúng chuyên ngành.

Christopher Nolan học Văn chương Anh tại Cambridge. Quentin Tarantino không học đại học ngày nào. Bong Joon-ho học Xã hội học trước khi làm đạo diễn bộ phim thắng Palme d'Or và Oscar. Ở Việt Nam, không thiếu những người làm phim và làm nội dung thành danh xuất phát từ ngành kinh tế, kỹ thuật hay hoàn toàn trái ngành.

Vậy mà nhiều JD trong ngành truyền thông nội địa vẫn ghi cứng "tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền hình, điện ảnh, truyền thông" như một điều kiện lọc hồ sơ tự động. Người soạn JD đôi khi copy từ JD cũ mà không nghĩ nhiều, và kết quả là loại ngay từ vòng đầu những người có thể làm tốt công việc đó chỉ vì tên ngành trên bằng không khớp.

Không yêu cầu bằng cấp chuyên ngành cụ thể không có nghĩa là không cần năng lực. Nó có nghĩa là tổ chức đó đang thật sự hỏi: bạn có thể làm được việc này không, thay vì hỏi bạn học gì ở trường.

Giới tính trong ngành giải trí vẫn là câu chuyện chưa xong

Báo cáo của USC Annenberg năm 2025 về Hollywood cho thấy phụ nữ chỉ chiếm 21% đạo diễn phim điện ảnh và khoảng 30% trong sản xuất truyền hình. Các con số tương tự, thậm chí thấp hơn, ở phần lớn thị trường châu Á.

Và không phải JD nào cũng thật sự trung tính. Một số ghi tường minh ưu tiên giới tính. Nhiều hơn thì ghi ngầm qua cách diễn đạt mà trên thực tế tạo ra rào cản không đáng có với một nhóm ứng viên cụ thể. Một JD thật sự không đề cập giới tính và mở cho tất cả vẫn là tiêu chuẩn chưa phổ biến như nó đáng phải là.

Cần nói thẳng thêm một điều

Một số người làm HR ở các tập đoàn lớn khi được hỏi về những JD mở kiểu này sẽ nói thẳng: phần nào là truyền thông, phần nào là mở rộng pool ứng viên. Không giới hạn tuổi thì nhiều người nộp hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Còn tuyển ai thật sự chỉ vòng phỏng vấn mới biết.

Điều đó đúng và cần được nói ra. Một JD không giới hạn tuổi không tự động đảm bảo quy trình phỏng vấn không có định kiến ngầm. Một JD không yêu cầu bằng không có nghĩa là người thiếu bằng sẽ được đánh giá công bằng khi hầu hết ứng viên khác đều có bằng. Khoảng cách giữa chính sách trên giấy và văn hóa thực tế là một khoảng cách thật.

Cái có thể khẳng định là khi tổ chức công bố công khai một JD như vậy, họ đã đặt ra một kỳ vọng mà mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Kỳ vọng đó không nằm trong hợp đồng, nhưng nó nằm trong mắt của những người nộp đơn và theo dõi quá trình tuyển dụng. Nếu thực tế đi ngược lại, sẽ có người nhận ra và nói ra.

Thị trường tuyển dụng năm 2026 không đang đi theo hướng mở hơn. Công nhân vệ sinh Trung Quốc bị giới hạn tuổi 35. Biên kịch Hollywood bị đưa vào danh sách đen không tên. Người lao động Việt Nam ghi nhận ageism là mối lo hàng đầu nhưng không có cách nào chứng minh vì nó thường xảy ra hoàn toàn không để lại dấu vết.

Trong bối cảnh đó, JD của V-Film không giới hạn tuổi, không yêu cầu bằng đúng ngành, không phân biệt giới tính rất đáng được ghi nhận. Không phải vì nó bảo đảm mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp tuyệt vời. Mà vì nó đi ngược một chiều đang ngày càng phổ biến.

Phần còn lại thì những người đã nộp đơn và trải qua vòng phỏng vấn mới có thể trả lời được.