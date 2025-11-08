Tin tưởng giao hết 3,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho bạn gái, chàng trai sốc nặng khi toàn bộ đã "nướng" cho thẩm mỹ viện

Theo kênh Chongqing Broadcasting, một vụ việc hy hữu đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc: một người đàn ông họ Kim đã giao toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 1 triệu tệ (tương đương gần 3,7 tỷ đồng) cho bạn gái giữ hộ, nhưng đến khi cần gấp tiền làm ăn, anh mới phát hiện số tiền gần như đã bị tiêu sạch cho các dịch vụ thẩm mỹ.

Cụ thể, anh Kim và bạn gái họ Mẫn quen nhau và chung sống như người yêu. Trong thời gian yêu đương, anh Kim làm ăn khá thuận lợi và tin tưởng giao cho bạn gái quản lý khoản tiền tích góp của mình. Tuy nhiên, khi công việc gặp trục trặc và anh cần rút 200.000 tệ (khoảng hơn 730 triệu đồng) để xoay xở vốn, Mẫn lại trả lời rằng “trong tay không còn tiền”.

Điều tra sâu hơn, anh Kim mới biết sự thật: năm 2022, Mẫn từng đến một thẩm mỹ viện tại quận Giang Bắc, Trùng Khánh để làm “chăm sóc da”, tại đây cô quen một cổ đông họ Lý. Dù chỉ quen biết trong thời gian ngắn, hai người nhanh chóng thân thiết, thậm chí Mẫn coi Lý như “chị em tốt”.

Sau đó, Lý cho biết mình còn là cổ đông của phòng khám thẩm mỹ y khoa rồi giới thiệu Mẫn đến đây thực hiện nhiều gói thẩm mỹ cao cấp. Trong vòng 3 năm, cô gần như tháng nào cũng đến làm dịch vụ, mỗi lần tốn từ vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn tệ.

Mẫn tự thừa nhận đã chi hơn 2 triệu tệ (gần 7,4 tỷ đồng) cho việc làm đẹp - phần lớn là tiền bạn trai kiếm được, một phần nhỏ là tiền cô quẹt thẻ tín dụng trả góp.

Khi biết chuyện, anh Kim vô cùng phẫn nộ và liên hệ trực tiếp với Lý để làm rõ. Lý sau đó đưa ra một bảng chi phí cho gói dịch vụ tổng trị giá 750.000 tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng), trong khi giá vốn thực tế chỉ 120.000 tệ (khoảng 443 triệu đồng). Nhờ tài liệu này, anh Kim đã thương lượng được việc hoàn trả 560.000 tệ (khoảng 2 tỷ đồng).

Về phần mình, Mẫn cho biết cô cảm thấy “rất thất vọng và tổn thương” khi biết người bạn thân mà mình tin tưởng bấy lâu lại kiếm lời trên chính số tiền cô bỏ ra.

“Tôi luôn coi cô ấy như chị em, không ngờ tiền tôi bỏ ra lại thành tiền để cô ấy mua túi, mua nhà, đi du lịch,” Mẫn nói.

Phía thẩm mỹ viện và cổ đông Lý từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, trong khi dư luận Trung Quốc vẫn sôi sục tranh cãi. Một bên thương cảm cho anh Kim vì “tin nhầm người”, một bên cho rằng Mẫn cũng là “nạn nhân” của cơn nghiện làm đẹp và chiêu trò “móc túi tinh vi” của ngành thẩm mỹ.

Nguồn: News QQ