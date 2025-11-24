Tin sốc: Nữ hoàng phim teen lộ video trong bồn tắm, mang thai với “ông trùm” khi mới 13 tuổi?

Sáng 24/11, tờ New York Post cho hay, "nữ hoàng phim teen" 1 thời Amanda Bynes bất ngờ dính tin mang thai khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Nghi vấn xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ đoạn clip nghi Amanda tự thừa nhận "ông trùm showbiz" tai tiếng Dan Schneider làm cho cô có bầu hồi năm 1999, đáng nói lúc này nữ diễn viên mới chỉ... 13 tuổi.

Video còn chứa đựng hình ảnh "nữ hoàng phim teen" 1 thời mặc bikini ngồi trong bồn tắm nước nóng cùng với Dan Schneider. Đoạn clip khiến công chúng dậy sóng và nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt mới đây.

Hình ảnh từ đoạn video nghi Amanda Bynes tự thừa nhận mang thai với "ông trùm" tai tiếng Dan Schneider vào năm cô 13 tuổi đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Nghi vấn Amanda Bynes có bầu ở độ tuổi vị thành niên khiến công chúng không khỏi choáng váng

Dan Schneider là "ông trùm" chịu trách nhiệm sản xuất vô số chương trình trên kênh Nickelodeon đình đám đối với các sao nhí nổi danh 1 thời. Còn nhớ hồi năm ngoái, loạt nghệ sĩ cho biết từng liên tục bị quấy rối, bạo hành thể chất lẫn tinh thần bởi không chỉ Dan Schneider mà còn cả đội ngũ của "ông trùm" này

Trong diễn biến mới nhất, Amanda Bynes đã chính thức có động thái phản hồi đầu tiên giữa tâm bão tin đồn. Theo đó, nữ diễn viên đình đám 1 thời đã mạnh mẽ phủ nhận các nội dung được đăng tải trong đoạn clip nói trên. Cô nhấn mạnh rằng, video này không phải do cô tạo ra và chia sẻ lên tài khoản mạng xã hội. Đồng thời, Amanda khẳng định có ai đó đã cố tình ghép nối những clip, hình ảnh của nữ diễn viên ở những thời điểm khác nhau để tạo ra đoạn video câu view, thu hút sự chú ý.

Theo lời Amanda, hình ảnh đầu tiên trong clip vốn là khoảnh khắc của nữ diễn viên và bạn trai hiện tại do cô đăng lên story Instagram cách đây không lâu. Còn hình ảnh cô mặc bikini ngồi trong bồn tắm nước nóng cùng với Dan Schneider thực ra là cảnh quay ở 1 tiểu phẩm từ show hài đình đám 1 thời The Amanda Show từng được lên sóng cách đây khoảng 25 năm.

1 cư dân mạng bất ngờ "đào xới" lại ảnh từ khoảng 25 năm trước của Amanda để bôi nhọ cô

Amanda Bynes sinh năm 1986, đóng phim từ năm 7 tuổi, từng là "nữ hoàng phim teen" với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Vua Nói Dối, Điều Con Gái Muốn, Cô Ấy Là Đàn Ông... Người đẹp được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và vô cùng nhí nhảnh.

Tuy nhiên vì nổi tiếng sớm nên Amanda Bynes cũng đi theo "vết xe đổ" của nhiều sao nhí khác. Cô trở thành cái tên tai tiếng khi hẹn hò nhiều người, bỏ ngang phim Hall Pass. Đến năm 2010, Amanda Bynes gây sốc khi tuyên bố nghỉ hưu rời khỏi Hollywood khi mới 24 - đây được xem là độ tuổi đẹp và rực rỡ nhất của 1 nữ diễn viên. Theo Amanda Bynes, nghiệp diễn viên không vui vẻ như mọi người nghĩ và cô cảm thấy không còn hứng thú với việc diễn xuất nữa.

Vào năm 2012, Amanda Bynes bị bắt vì nghi sử dụng rượu và chất cấm lúc lái xe. Cựu sao teen không nhận tội nhưng vẫn bị tòa án buộc 2 tội nhẹ là đụng xe và bỏ chạy. Tới năm 2013, Amanda Bynes lại phải chịu quản chế tạm thời do gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích thường xuyên. Quyết định quản chế được đưa ra một tháng sau khi Amanda Bynes bị tạm giữ vì phóng hỏa một ngôi nhà ở Thousand Oaks, California. Khi cảnh sát trò chuyện với cô, họ quyết định phải để mỹ nhân này vào bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ cô có dấu hiệu của tâm thần không bình thường.

Amanda Bynes liên tục hầu tòa vì có dấu hiệu tâm thần bất ổn

Kết quả cho thấy Amanda Bynes có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, buộc phải được điều trị lâu dài. Được biết Amanda Bynes thường xuyên sử dụng chất cấm, có hành động lạ và hay gây gổ, cắt đứt liên lạc với người thân dù mọi người đều muốn giúp đỡ cô vượt qua khó khăn này. Vì quá bất ổn, nữ diễn viên phải chịu sự giám hộ của cha mẹ.

Chưa dừng lại tại đây, đến tháng 3/2023, nữ diễn viên đã bị bắt vào viện tâm thần sau khi được phát hiện khỏa thân đi lang thang trên phố. Amanda Bynes còn tự mình bắt một chiếc taxi và nói với tài xế việc bản thân vừa trải qua cơn hoảng loạn. Vụ việc đã làm chấn động công chúng vào thời điểm đó.

Năm 2023, Amanda Bynes gây xôn xao khi khỏa thân đi trên phố

Amanda Bynes từng là sao teen xinh đẹp có tiếng