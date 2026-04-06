Tin rất vui: Trong 4 ngày 25 - 28/4, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Đây là tin vui với những ai có ý định du lịch dịp này.

Cuối tháng 4 hằng năm luôn là giai đoạn sôi động của du lịch nội địa, khi nhu cầu đi chơi, nghỉ ngắn ngày tăng mạnh theo nhịp các kỳ nghỉ lớn. Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày 26/4 và người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp trong trường hợp trùng ngày nghỉ hằng tuần; ngay sau đó là dịp 30/4 - 1/5, mở ra một chuỗi thời điểm được nhiều người tranh thủ lên kế hoạch xê dịch.

Trong bối cảnh đó, mới đây xuất hiện thêm một tin vui có thể mở ra thêm lựa chọn và trải nghiệm cho kỳ nghỉ với những ai có ý định đi du lịch. Đó là từ ngày 25 đến 28/4/2026, Đại Nội Huế sẽ mở cửa miễn phí để người dân và du khách tham quan vào buổi tối, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”. Thông tin này đã được đăng trên Trang thông tin du khách TP Huế và được VietnamPlus dẫn lại từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Theo thông tin chính thức, chương trình diễn ra từ 20h các buổi tối 25, 26, 27 và 28/4 tại Đại Nội Huế, thuộc Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng.” Điểm đáng chú ý là đây là hoạt động phục vụ cộng đồng, không thu vé vào cửa, qua đó tạo cơ hội để cả người dân địa phương lẫn khách du lịch trải nghiệm không gian Hoàng cung Huế về đêm theo cách khác biệt hơn so với tham quan ban ngày.

Vào Đại Nội Huế buổi tối, du khách sẽ được xem gì?

Sức hút của “Hoàng cung Huyền ảo” không chỉ nằm ở chuyện miễn phí, mà còn ở chính cách Đại Nội được “đánh thức” khi đêm xuống. Theo VietnamPlus, chương trình sẽ mở đầu bằng Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đưa du khách bước vào hành trình khám phá không gian di sản trong ánh sáng và âm thanh giàu tính trình diễn.

Sau phần mở màn, hành trình tiếp tục với nhiều lớp trải nghiệm mang màu sắc cung đình. Không gian cầu Trung Đạo được bổ sung trình diễn 3D mapping với các họa tiết cung đình, cùng hệ thống đuốc thắp sáng tạo hiệu ứng thị giác mạnh. 

Trong khi đó, múa đèn lồng của cung nữ sẽ dẫn dắt người xem tiến sâu hơn vào khu vực Đại Triều Điện, nơi chương trình tái hiện Lễ Thiết triều, mang lại cảm giác như một lát cắt của Hoàng cung xưa được phục dựng giữa đời sống hiện đại.

Một trong những điểm nhấn khác là Lễ xuất quân và Thao diễn Kinh binh tại khu vực phía Đông Điện Thái Hòa. Theo thông tin công bố, du khách có thể theo dõi các màn múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung và hiệu ứng lửa. Chính sự kết hợp giữa nghi thức, nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình chiếu đã khiến chương trình này được xem như một sản phẩm du lịch đêm nổi bật của Festival Huế 2026.

Du khách còn có thể tương tác và khám phá

Điểm đáng nói là “Hoàng cung Huyền ảo” không chỉ là một chương trình để đứng xem. Phía Tây Điện Thái Hòa sẽ có Phiên chợ Hoàng cung, bên cạnh nhiều không gian trải nghiệm như trò chơi cung đình, trình diễn Áo dài Huế kết hợp Hanbok, trải nghiệm thực tế ảo VR “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, không gian “Đế đô Khảo cổ ký” và khu trưng bày, triển lãm cây kiểng - hoa phong lan ba miền. Nhìn từ góc độ du lịch, đây là kiểu sự kiện có khả năng giữ chân khách tốt hơn vì người xem không chỉ đi dạo mà còn có thể chụp ảnh, tương tác và tham gia nhiều hoạt động trong cùng một buổi tối.

Ngoài phần trải nghiệm trong chương trình đêm, Festival Huế 2026 còn bố trí thêm các hoạt động bổ trợ để làm dày lịch trình cho du khách dịp cuối tháng 4. VietnamPlus cho biết Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” có nhiều sự kiện đáng chú ý, trong đó riêng “Hoàng cung Huyền ảo” được xác định là một điểm nhấn với không gian trình diễn về đêm kết hợp ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, đồng thời mở cửa miễn phí phục vụ cộng đồng.

Với nhiều người, Huế lâu nay vẫn gắn với hình dung về một điểm đến trầm lắng, đẹp vào ban ngày, hợp với kiểu du lịch chậm. Nhưng những gì đang được công bố cho thấy Đại Nội Huế đang được làm mới theo hướng trở thành một trải nghiệm về đêm giàu cảm xúc hơn, nhiều lớp hoạt động hơn và dễ tiếp cận hơn với công chúng. Việc mở cửa miễn phí trong 4 tối liên tiếp vì thế không chỉ là một động thái kích cầu, mà còn là cách để di sản đến gần hơn với khách du lịch trong một thời điểm rất thuận lợi về nhu cầu đi lại.

