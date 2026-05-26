Tin rất vui: Hàng triệu người dân Việt Nam được miễn phí làm thủ tục này đến hết năm 2026

Từ nay đến hết ngày 31/12/2026, hàng triệu người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ không phải nộp lệ phí theo quy định mới của Bộ Tài chính.

Đây được xem là một thông tin tích cực, giúp người dân tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo thêm động lực để đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên cả nước.

Cụ thể, theo Thông tư số 29/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, một số khoản phí và lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn hoàn toàn đến hết năm 2026.

Người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký cư trú trên ứng dụng VNeID (Ảnh: CATTH)

Trong số đó, đáng chú ý có lệ phí đăng ký cư trú, nhóm thủ tục gắn liền với nhu cầu thiết yếu của rất nhiều người dân như đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng và các thủ tục liên quan khác.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2022, những thủ tục này thuộc diện phải nộp lệ phí theo biểu mức thu do Bộ Tài chính quy định.

Tuy nhiên, với chính sách mới, nếu người dân thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID trong thời gian từ ngày 1/4/2026 đến hết 31/12/2026 thì sẽ được miễn 100% lệ phí, thay vì phải nộp như trước.

Điều này đồng nghĩa với việc, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan chức năng, người dân có thể chủ động thực hiện các thủ tục ngay trên nền tảng số, vừa tiết kiệm thời gian đi lại, vừa không mất thêm khoản lệ phí phát sinh.

Chính sách này được đánh giá là mang lại lợi ích thiết thực, đặc biệt với những người thường xuyên cần thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú.

Mức lệ phí áp dụng khi người dân thực hiện trực tiếp một số thủ tục trước đây

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đăng ký cư trú, Thông tư 29/2026/TT-BTC cũng quy định miễn một số khoản phí, lệ phí khác khi người dân thực hiện trực tuyến trên VNeID.

Trong đó có lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Ngoài ra, một số khoản phí trong lĩnh vực an ninh như phí thẩm định điều kiện, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Thông tư số 23/2019/TT-BTC cũng nằm trong diện được miễn khi thực hiện qua ứng dụng này.

Việc miễn lệ phí cho các thủ tục hành chính trực tuyến được xem là bước đi nhằm khuyến khích người dân chuyển từ hình thức làm thủ tục trực tiếp sang môi trường số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được thúc đẩy, việc miễn phí các thủ tục phổ biến như đăng ký cư trú không chỉ mang lại lợi ích trước mắt về tài chính mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong cộng đồng.

Với chính sách kéo dài đến hết năm 2026, đây được xem là cơ hội để người dân tận dụng nền tảng số, thực hiện thủ tục nhanh gọn, thuận tiện mà không phải mất thêm chi phí.

* Theo: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá