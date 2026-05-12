Tin rất vui: Đúng ngày 13/5, toàn bộ người dân Việt Nam được giảm giá một dịch vụ

Ngày 13/5 hằng năm không chỉ là một ngày kỷ niệm của riêng người dân Hải Phòng, mà còn là thời điểm thành phố Cảng thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội để chào mừng Ngày Giải phóng Hải Phòng. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố, ngày 13/5/1955 đánh dấu sự kiện Hải Phòng hoàn toàn giải phóng, mở ra một chặng đường phát triển mới cho địa phương.

Năm 2026, không khí ấy càng trở nên sôi động khi Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thành phố. Trong bối cảnh đó, một thông tin đáng chú ý với người dân và du khách là Legend Park, thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá vé vui chơi đúng ngày 13/5.

Theo thông tin được fanpage Legend Park chia sẻ, chương trình ưu đãi mừng Ngày Giải phóng Hải Phòng có mức giảm tới 30% cho tổ hợp vui chơi giải trí. Như vậy, người dân địa phương cũng như du khách từ khắp nơi khi đến Hải Phòng trong ngày này có thêm một gợi ý trải nghiệm đầu hè với chi phí dễ chịu hơn thường lệ.

Đồi Rồng là điểm đến nào ở Hải Phòng?

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng nằm tại phường Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là một trong những tổ hợp du lịch – vui chơi – nghỉ dưỡng ven biển được phát triển tại khu vực Đồ Sơn, nơi vốn là điểm du lịch biển quen thuộc của miền Bắc.

Tháng 11/2025, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định công nhận Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng là điểm du lịch. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khu du lịch này nằm trên địa bàn phường Đồ Sơn, thuộc Khu du lịch cấp tỉnh Đồ Sơn.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết khu vực này có bãi tắm Vụng Hương, bãi tắm Rồng, kết hợp cảnh quan biển, rừng và núi. Trong đó, bãi tắm Vụng Hương có bãi cát dài khoảng 1.700m, rộng khoảng 40m, tạo không gian cho hoạt động tắm biển và thư giãn.

Nhờ vị trí không quá xa trung tâm Hải Phòng, Đồi Rồng phù hợp với các chuyến đi trong ngày hoặc cuối tuần. Với du khách từ Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, đây cũng là một lựa chọn có thể cân nhắc nếu muốn tìm một điểm vui chơi ven biển trong mùa hè.

Du khách có thể trải nghiệm gì tại Đồi Rồng?

Legend Park được giới thiệu là tổ hợp vui chơi giải trí trên biển thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Theo website chính thức, nơi đây gồm nhiều hạng mục như Công viên nước Thuỷ Tinh, Công viên Ánh Sáng Dragon Ocean Lighting Park, Công viên Khủng Long, Bãi Biển Rồng, Hồ Lagoon và Rừng ngập mặn Dragon Mangrove Forest.

Trong những ngày đầu hè, công viên nước là trải nghiệm dễ thu hút du khách nhất. Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ hoặc những người muốn tìm nơi giải nhiệt gần biển. Với các trò chơi dưới nước, khu vực này nên được ưu tiên vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi du khách còn nhiều năng lượng.

Bãi Biển Rồng là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tắm biển, dạo bờ cát, chụp ảnh hoặc đơn giản là tận hưởng không khí biển Đồ Sơn. Với nhóm khách đi trong ngày, thời điểm chiều muộn thường dễ chịu hơn, nắng bớt gắt và cũng thuận tiện hơn cho việc chụp ảnh.

Nếu ở lại đến tối, du khách có thể cân nhắc Công viên Ánh Sáng. Không gian này phù hợp với các nhóm bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ hoặc những người muốn chuyến đi có thêm điểm nhấn sau một ngày vui chơi ngoài trời. Đây cũng là cách giúp lịch trình tại Đồi Rồng không chỉ dừng lại ở tắm biển hay công viên nước.

Ngoài ra, hồ Lagoon và rừng ngập mặn là những lựa chọn nhẹ nhàng hơn, phù hợp với du khách thích không gian thiên nhiên, muốn đi dạo, ngắm cảnh hoặc đưa trẻ nhỏ trải nghiệm một khu vực sinh thái thay vì chỉ tập trung vào các trò chơi vận động.

Điểm thuận tiện của Đồi Rồng là nhiều hoạt động nằm trong cùng một quần thể. Tuy nhiên, du khách không nên cố gắng trải nghiệm tất cả trong một ngày, đặc biệt nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Việc chọn trước 2-3 hoạt động chính sẽ giúp chuyến đi thoải mái hơn.

Trong không khí Hải Phòng đang rộn ràng với Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và các hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng thành phố, chương trình giảm giá vé tại Đồi Rồng đúng ngày 13/5 là thông tin đáng chú ý với người dân và du khách. Với lợi thế nằm ở Đồ Sơn, có công viên nước, bãi biển, không gian ánh sáng và các điểm trải nghiệm sinh thái, nơi đây có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho một chuyến đi ngắn ngày đầu hè.