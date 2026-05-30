Tin rất vui: Đúng ngày 1/6, đối tượng đặc biệt này trên toàn quốc được miễn phí một dịch vụ

Ngày 1/6 luôn là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi chơi, nhất là khi kỳ nghỉ hè đã bắt đầu ở nhiều nơi. Năm nay, Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương gây chú ý khi thông báo chương trình ưu đãi dành riêng cho trẻ em trong dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Theo thông tin được công bố, đúng ngày 1/6, trẻ em cao dưới 1m40 sẽ được miễn phí vé vào biển nhân tạo và vườn thú Đại Nam. Chương trình áp dụng cho trẻ em trên toàn quốc khi đến vui chơi tại khu du lịch trong thời gian ưu đãi.

Đây được xem là tin vui với nhiều gia đình ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận, bởi Đại Nam vốn là một trong những điểm vui chơi quy mô lớn, phù hợp cho chuyến đi trong ngày.

Trẻ em dưới 1m40 được miễn phí vé vào 2 hạng mục hút khách

Khu du lịch Đại Nam là tổ hợp vui chơi – giải trí lớn tại Bình Dương, gắn với nhiều hạng mục như khu đền thờ, biển nhân tạo, vườn thú, khu trò chơi, trường đua… Trong đó, biển nhân tạo và vườn thú là hai điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn khi đưa trẻ nhỏ đến tham quan.

Chính vì vậy, ưu đãi miễn phí vé vào hai hạng mục này trong ngày 1/6 được đánh giá khá phù hợp với nhu cầu vui chơi đầu hè. Với trẻ nhỏ, biển nhân tạo là nơi để giải nhiệt, vận động và vui chơi dưới nước; còn vườn thú là không gian giúp các em quan sát nhiều loài động vật, kết hợp giữa giải trí và trải nghiệm thiên nhiên.

Tuy nhiên, du khách cần lưu ý rằng ưu đãi dành cho trẻ em cao dưới 1m40 không đồng nghĩa với việc miễn toàn bộ chi phí trong khu du lịch. Gia đình nên kiểm tra trước điều kiện áp dụng, giá vé người lớn đi kèm, thời gian hoạt động của từng khu và các dịch vụ phát sinh nếu có.

Biển nhân tạo và vườn thú Đại Nam có gì?

Theo giới thiệu từ Khu du lịch Đại Nam, biển nhân tạo Đại Nam đi vào hoạt động từ mùng 1 Tết Kỷ Sửu 2009. Hạng mục này có tổng diện tích khoảng 21,6 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 20.000 m2, có thể phục vụ lượng khách rất lớn cùng lúc.

Điểm đặc biệt là dù nằm tại Bình Dương, nơi không giáp biển, du khách vẫn có thể trải nghiệm cảm giác tắm biển, vui chơi cùng sóng nhân tạo, ngồi phao, tham gia các trò chơi dưới nước và nghỉ ngơi trong không gian rộng rãi. Vào mùa hè, đây thường là khu vực thu hút đông khách nhất, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.

Trong khi đó, vườn thú Đại Nam được giới thiệu là mô hình vườn thú mở, quy tụ nhiều loài động vật như hổ Đông Dương, tê giác trắng, ngựa vằn, hà mã, các loài vọc, cùng một số loài từng được nhắc đến như sư tử trắng, hổ trắng, linh dương sừng xoắn, khỉ sóc Nam Mỹ.

Với trẻ em, vườn thú không chỉ là nơi “xem con vật cho vui”, mà còn là cơ hội để các em nhận biết thêm về thế giới tự nhiên, học cách quan sát, lắng nghe và hình thành ý thức bảo vệ động vật. Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh chọn vườn thú làm điểm dừng đầu tiên trong lịch trình.

Biển nhân tạo và vườn thú là những dịch vụ hút khách hàng đầu ở KDL Đại Nam

Gợi ý lịch trình 1 ngày ở Đại Nam dịp 1/6

Do chương trình ưu đãi rơi đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, lượng khách có thể tăng cao. Gia đình có trẻ nhỏ nên chủ động đi sớm, tốt nhất đến khu du lịch từ khoảng 8h – 8h30 để có thêm thời gian gửi xe, mua vé người lớn và di chuyển vào các khu tham quan.

Buổi sáng, du khách nên ưu tiên vườn thú trước. Đây là thời điểm thời tiết còn dễ chịu, trẻ còn nhiều năng lượng, phù hợp cho hoạt động đi bộ, quan sát động vật và chụp ảnh. Phụ huynh nên chuẩn bị mũ, nước uống, quạt cầm tay, giày dép dễ đi; nếu có trẻ nhỏ, xe đẩy cũng là vật dụng hữu ích.

Đến trưa, gia đình nên dành thời gian ăn uống và nghỉ ngơi trong khu vực có bóng mát. Không nên đưa trẻ xuống biển ngay sau khi ăn no, cũng không nên cố đi quá nhiều điểm trong thời gian ngắn vì khuôn viên Đại Nam khá rộng.

Buổi chiều là thời điểm phù hợp để trải nghiệm biển nhân tạo. Trước khi xuống nước, phụ huynh nên chuẩn bị đồ bơi, khăn tắm, quần áo thay, dép chống trơn và túi chống nước cho điện thoại. Với trẻ nhỏ, cần chọn khu vực nước phù hợp, quan sát liên tục và không để trẻ tự chơi xa, kể cả khi có áo phao.

Cuối ngày, gia đình nên rời khu biển sớm hơn giờ đóng cửa để tránh cảnh đông người tại khu tắm tráng, phòng thay đồ, bãi xe và cổng ra. Nếu đi đúng ngày 1/6, việc chủ động thời gian sẽ giúp chuyến đi nhẹ nhàng hơn, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.