Tin rất vui: 1 địa phương chi 80 tỷ đồng/năm để người dân được miễn 100% khoản phí này

Đinh Anh
|

Những quyết sách của địa phương này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh mà còn mở rộng cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031. Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết là từ năm học 2026-2027, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí một bộ SGK do Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn để phục vụ học tập .

Với khoảng 290.000 học sinh và học viên giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, kinh phí thực hiện chính sách ước khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm học . Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đầu tư cho giáo dục mà còn thể hiện rõ cam kết của tỉnh trong việc không để bất kỳ học sinh nào thiếu sách đến trường.

Một tiết học tiếng việt của học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Móng Cái 2 (phường Móng Cái 2). Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Đáng chú ý chính sách cấp miễn phí SGK của Quảng Ninh không chỉ hướng đến hỗ trợ trước mắt mà còn được tổ chức theo hướng sử dụng hiệu quả, lâu dài. Theo đó, tỉnh sẽ cấp kinh phí để các cơ sở giáo dục trang bị SGK cho thư viện nhà trường. Học sinh và giáo viên được mượn sách sử dụng trong năm học hoặc học kỳ, sau đó hoàn trả để tiếp tục quản lý, tái sử dụng cho các khóa học tiếp theo.

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí SGK sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, với những địa phương có khả năng cân đối ngân sách, việc triển khai sớm được khuyến khích nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội học tập, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức một cách bình đẳng. Như vậy, Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai hỗ trợ SGK cho học sinh trên diện rộng.

Có thể thấy, từ học phí, sữa học đường đến miễn phí học phí, miễn phí SGK, Quảng Ninh chủ động từng bước xây dựng chính sách giáo dục toàn diện, trong đó học sinh thực sự được đặt ở vị trí trung tâm. Những quyết sách ấy không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh mà còn mở rộng cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

