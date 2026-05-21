Khách livestream tình trạng thịt bò khi nhúng vào nước nóng: Bất ngờ kết quả xác minh

Hương Trà (T/H)
|

Sau khi mua thịt bò ở chợ gần nhà, người đàn ông phát hiện phần thịt khi nhúng vào nước nóng thì chuyển qua màu trắng, nghi có dấu hiệu bất thường.

Vào ngày 16/5 vừa qua, một tài khoản Facebook có tên H.N. livestream phản ánh quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn, Gia Lai) nghi bán thịt lợn giả thịt bò. Theo nội dung clip, người mua sau khi chế biến phát hiện phần thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thông thường. Người này cho biết khi nhúng vào nước nóng, miếng thịt chuyển dần sang màu trắng và xuất hiện mùi giống thịt lợn.

Liên quan tới đoạn livestream gây xôn xao mạng xã hội, anh H.N. (trú phường Quy Nhơn, Gia Lai) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Lao Động. Anh N. cho biết, sáng 16/5, vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng. Tuy nhiên, trong lúc chế biến và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng. Vợ chồng anh sau đó đã mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Anh N. cho biết chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

Khách hàng livestream tố chủ quầy "hô biến" thịt lợn thành thịt bò. (Ảnh cắt từ clip)

Đến sáng nay (21/5), thông tin trên tờ Thanh Niên, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết Công an phường đã báo cáo kết quả xác minh vụ việc trên. Cụ thể, chủ quầy thịt là bà V.T.X.H (55 tuổi, ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai). Sáng 16/5, bà H. mua khoảng 12 kg thịt lợn nạc vai từ một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên đường Trần Hưng Đạo rồi đưa đến quầy bán cùng với thịt bò.

Cơ quan công an xác định bà H. đã có hành vi lừa dối khách hàng khi dùng thịt lợn bán cho người mua thịt bò. Tuy nhiên, đối với thông tin cho rằng thịt lợn được tẩm hóa chất thành thịt bò, lực lượng chức năng cho biết chưa phát hiện căn cứ chứng minh. Qua kiểm tra, bà H. không sử dụng hóa chất hay phụ gia để tẩm ướp thịt. Hiện hồ sơ vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố để xử lý theo quy định.

