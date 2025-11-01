Tin quan trọng tất cả giáo viên và học sinh trên cả nước phải nắm được

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ học sinh – sinh viên Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Xây dựng môi trường giáo dục song ngữ

Đề án đặt mục tiêu biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, được sử dụng phổ biến không chỉ trong giảng dạy mà còn trong giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục. Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái học tập bằng tiếng Anh từ mức độ cơ bản đến nâng cao.

Ở bậc mầm non, trẻ em sẽ được tiếp cận, làm quen với tiếng Anh thông qua trải nghiệm và hoạt động phù hợp lứa tuổi nhằm chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập chính thức ở phổ thông.

Đối với giáo dục phổ thông, học sinh được kỳ vọng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh để hỗ trợ tư duy, học tập các môn học, tham gia các hoạt động trải nghiệm và giao lưu trong - ngoài nhà trường.

Ở bậc đại học, các trường sẽ tăng cường giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh, xây dựng môi trường học thuật đa ngôn ngữ, hướng tới vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và hội nhập tri thức quốc tế.

Lộ trình triển khai 20 năm

Đề án sẽ triển khai trên quy mô toàn quốc tại hơn 50.000 cơ sở giáo dục, tác động đến gần 30 triệu học sinh – sinh viên và khoảng 1 triệu giáo viên, cán bộ quản lý.

Lộ trình thực hiện chia thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 2025 – 2030: Toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 (hiện nay bắt đầu từ lớp 3). 100% mầm non ở khu vực thuận lợi tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Giai đoạn 2030 – 2035: 80% trường mầm non trên toàn quốc triển khai làm quen tiếng Anh; 30% trường phổ thông đạt mức độ 1 của hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh.

Giai đoạn 2035 – 2045: Hoàn thiện hệ sinh thái song ngữ, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên trong dạy học, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Nhu cầu 22.000 giáo viên mới

Để bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện đề án, Bộ GD&ĐT cho biết cần tuyển bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh cho mầm non và tiểu học:

Cùng với việc chuẩn hóa đội ngũ, Bộ GD&ĐT sẽ đánh giá năng lực tiếng Anh của giáo viên hiện hữu, thúc đẩy đào tạo sư phạm tiếng Anh và tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng chuyên môn.