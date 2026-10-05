Tin nóng thế giới hôm nay 5/10: Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 5/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran, Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ tại Anh.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ đề xuất Nga và Ukraine tổ chức đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10, Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ và việc Washington đưa toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại căn cứ RAF Fairford ở Anh về nước sau một âm mưu tấn công khủng bố.

Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ

Ngày 4/10, Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ và cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với kế hoạch 7 ngày nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Fars dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết Mỹ đã chuyển phản hồi về đề xuất của Tehran thông qua các bên trung gian.

Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ. (Ảnh: X)

Ông Gharibabadi cho biết Iran đang đánh giá phản hồi của Washington và sau khi hoàn tất quá trình xem xét, Tehran sẽ thực hiện những bước cần thiết thông qua các kênh thích hợp. Iran cũng đang chuẩn bị các phương án cho những kịch bản có thể xảy ra.

Trong khi đó, Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid-Reza Haji Babaee xác nhận “tiến trình đàm phán với Mỹ hiện diễn ra”, song đến nay chưa đạt được kết quả. Theo ông, Tehran cần tiến hành đàm phán với Washington từ “thế mạnh và quyền lực”.

Mỹ đề xuất Nga, Ukraine đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10

Ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang thúc đẩy Nga và Ukraine tổ chức một cuộc đàm phán 3 bên ở cấp kỹ thuật vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm nối lại tiến trình đàm phán và tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Zelensky, Mỹ hiện liên hệ với cả Nga và Ukraine để đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên ở cấp kỹ thuật trước khi tháng 10 kết thúc. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với nhóm đàm phán của Mỹ ngày 3/10, song không thể công bố toàn bộ chi tiết về quá trình chuẩn bị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Phía Mỹ hiện đang liên hệ với Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc gặp nào đó ở cấp kỹ thuật theo hình thức 3 bên trước cuối tháng 10”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán 3 bên, đồng thời cho biết UAE hoặc bất kỳ quốc gia nào khác do phía Mỹ đề xuất đều có thể là địa điểm tổ chức. Địa điểm cuối cùng hiện chưa được xác nhận.

Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ Anh

Không quân Mỹ đã đưa toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh về các căn cứ tại Mỹ sau khi giới chức điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ này.

(Ảnh minh hoạ)

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các máy bay ném bom đã được điều chuyển về những căn cứ ở Mỹ. Quan chức này không được phép công khai về các hoạt động di chuyển quân sự nhạy cảm và đề nghị giấu tên khi trao đổi với báo chí ngày 4/10.

Theo các nhóm theo dõi hoạt động hàng không quân sự, hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 đã hoạt động tại RAF Fairford kể từ những ngày đầu chiến sự Mỹ - Iran. Ngày 5/10, các nhà quan sát nhận thấy nhiều máy bay B-1 đã rời căn cứ này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, trong đó có khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích.

Lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt ở Okinawa

Ngày 5/10, giới chức Nhật Bản cho biết một lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị bắt với cáo buộc sát hại và cướp tài sản của một phụ nữ tại Okinawa, đồng thời Tokyo đã chính thức phản đối Washington về vụ việc.

Nạn nhân được xác định là Anna Yagi, 39 tuổi, được phát hiện tử vong trong một phòng khách sạn ở thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa, hôm 4/10. Okinawa là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ và có hàng chục nghìn quân nhân Mỹ đồn trú.

Hạ sĩ nhất Devin Jacob Ballard, 20 tuổi, đóng quân tại Trạm không quân Thủy quân lục chiến Futenma ở Ginowan, bị cáo buộc bóp cổ bà Yagi và lấy ví cùng ba lô của nạn nhân. Người này phủ nhận các cáo buộc.

Cảnh sát cho biết hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một người được cho là Ballard đi vào khách sạn cùng nạn nhân và sau đó rời đi một mình với những vật dụng được cho là của bà Yagi. Cảnh sát sau đó xác định vị trí và bắt giữ người này tại một khu vui chơi giải trí vào tối cùng ngày.

Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận Ballard thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến III và cho biết đang phối hợp với giới chức Nhật Bản trong quá trình điều tra.