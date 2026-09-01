Tin nóng thế giới hôm nay 1/9: Gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal

Tổng hợp tin tức thế giới 1/9, cập nhật diễn biến lũ quét ở Nepal, Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức, Ukraine vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 1/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến thông tin về thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc, Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức sau 18 tháng tại nhiệm, Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga.

Gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét

Phát biểu về việc phân phối viện trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng, Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết hàng viện trợ đã đến được với gần 3.700 người và cộng đồng quốc tế cũng đang hỗ trợ hoạt động cứu trợ.

“Tính đến thời điểm cách đây không lâu, 11.379 người đã được cứu sống, trong khi 3.925 người vẫn đang mất tích. Số người mất tích hoặc chưa được tìm thấy vẫn tiếp tục biến động” , ông Shah cho biết.

Tại huyện Rasuwa, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, điện đã được khôi phục cho khoảng 30% hộ gia đình.

Nhiều tuyến đường tại Nepal bị chia cắt do lũ quét. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Shah thông tin thêm chính phủ đang ưu tiên xây dựng những cây cầu tạm ở khu vực bị ảnh hưởng như huyện Nuwakot và Rasuwa, nơi hầu hết các cây cầu bị phá hủy trong trận lũ quét tuần trước.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng ở Nepal

Theo SCMP , Trung Quốc cảnh báo về “nguy cơ lớn” xảy ra thêm vụ sạt lở sông băng và đất đá dọc biên giới với Nepal khi số người thiệt mạng trong vụ lở bùn kinh hoàng tuần trước lên đến gần 1.000 người. Tuyên bố này được đưa ra khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc dẫn kết quả phân tích hình ảnh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) do bộ này thực hiện.

Dựa trên phân tích hình ảnh SAR chụp ngày 31/8, diện tích bề mặt khối nước trong hố va chạm trên sông Cuojian (Nepal) là khoảng 83.000 m²; con số này giảm 25.000 m² so với sáng 30/8 và giảm 14.000 m² so với tối cùng ngày. Thể tích nước ước tính hiện đạt khoảng 650.000 m³.

Trong phạm vi 2,5 km về phía hạ lưu tính từ hố va chạm, cơ quan chức năng đã xác định được 3 khu vực nhỏ có nước đọng. 3 khu vực ngập nước nhỏ này có kết nối với các dòng chảy và vẫn duy trì trạng thái nước lưu thông. Bộ Thủy lợi Trung Quốc khẳng định các khối băng quanh hố va chạm trên sông Cuojian vẫn có nguy cơ sập đổ, tiềm ẩn những rủi ro lớn.

65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau lũ quét tại Nepal

Theo thông tin từ Liên hợp quốc, ước tính có khoảng 65.000 người, trong đó có 22.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Tanahun (Nepal).

“Khoảng 65.000 người đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Hơn 22.000 trẻ em cần các dịch vụ bảo vệ, trong khi ước tính có khoảng 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi sẽ cần được điều trị tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính thể gầy còm nghiêm trọng. Khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần được hỗ trợ về dinh dưỡng, trong khi các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng”, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric thông tin.

Gia đình và người thân của những người mất tích trong trận lũ lụt xem ảnh thi thể được trưng bày trên tường. (Ảnh: Getty)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đang xác định nhu cầu về đồ dùng học tập và phòng học tạm thời để tiếp tục năm học do ít nhất 19 trường học bị phá hủy và hư hại tại Nepal, trong đó có 8 trường bị phá hủy hoàn toàn. Thêm 5 trường học khác đang được sử dụng làm nơi trú ẩn khiến 3.000 trẻ em thường xuyên đến trường không thể tham gia lớp học bình thường.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức

Nhà Trắng thông báo Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ từ chức sau 18 tháng tại nhiệm, đây là sự rời đi mới nhất của lãnh đạo quân sự cấp cao dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Bộ trưởng Driscoll rất hiệu quả trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự ‘Làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại’ của Tổng thống Trump tại Lục quân bằng cách thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc trong chiến dịch quân sự lịch sử, khôi phục sự chú trọng vào khả năng sẵn sàng và sức mạnh chiến đấu, hỗ trợ cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine và nhiều hơn nữa”, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. (Ảnh: AP)

Ukraine vận động Quốc hội Mỹ siết trừng phạt Nga

Hôm 31/8, Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Vladyslav Vlasiuk cho biết ông dự kiến có mặt tại thủ đô Washington vào ngày 1/9. Chuyến đi sẽ bao gồm các cuộc gặp với nhiều nghị sĩ Mỹ.

Hai trợ lý quốc hội xác nhận kế hoạch chuyến thăm và cho biết ông Vlasiuk sẽ vận động sự ủng hộ đối với Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey O. Graham.

Dự luật nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với quan chức Nga, đồng thời trao quyền áp thuế ở mức cao đối với Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác nếu tiếp tục phụ thuộc vào dầu khí của Nga.



