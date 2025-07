Tin NÓNG cho tài khoản những ai dùng ngân hàng ACB, Techcombank: Chú ý về khoảng thời gian này!

Trong bối cảnh công nghệ ngân hàng số phát triển không ngừng, việc nâng cấp và bảo trì hệ thống định kỳ là một phần không thể thiếu nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mới đây, hai ngân hàng lớn là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã đồng loạt thông báo về lịch tạm ngừng một số dịch vụ ngân hàng số để thực hiện diễn tập chuyển đổi và nâng cấp hệ thống kỹ thuật. Điều này đòi hỏi khách hàng cần chủ động sắp xếp thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng đến các nhu cầu tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

ACB tạm ngừng dịch vụ số để diễn tập chuyển đổi hệ thống

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo về thời gian tạm ngừng các dịch vụ ngân hàng số để diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật. Theo đó, thời gian tạm ngưng dịch vụ được ngân hàng thông báo thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ 1h30 đến 2h50 ngày 20/7/2025, dự kiến kéo dài 80 phút. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ 1h30 đến 2h30 ngày 3/8/2025, với thời gian dự kiến là 60 phút.

Các dịch vụ bị tạm ngưng trong thời gian diễn tập của ACB bao gồm: ACB ONE (website và ứng dụng), ACB ONE BIZ (website và ứng dụng) và ACB ONE PRO (website). Trong khoảng thời gian nêu trên, khách hàng có thể không thực hiện được các giao dịch qua nền tảng ngân hàng số của ACB.

Thời gian nâng cấp dịch vụ của ngân hàng ACB. Trong thời gian này một số giao dịch sẽ gián đoạn.

Techcombank nâng cấp dịch vụ số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng

Cũng trong khoảng thời gian này, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) thông báo về Lịch kiểm thử và nâng cấp dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 1h50 đến 2h20 trong hai ngày 19/7/2025 và 20/7/2025, Techcombank sẽ triển khai cập nhật trên hai nền tảng Techcombank Mobile và Techcombank Business.

Những dịch vụ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này bao gồm: thao tác xác thực sinh trắc học (khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày vượt quá 20 triệu đồng, đăng ký tài khoản mới online).

Ngoài ra, từ 21h30 ngày 19/7 đến 3h00 ngày 20/7/2025, việc nâng cấp tiếp tục được triển khai trên ứng dụng Techcombank Business và trang F@st Ebank. Quá trình này có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ bao gồm giải ngân online, thanh toán thuế nội địa và thuế hải quan, đăng nhập và các dịch vụ liên quan khác. Techcombank cũng lưu ý rằng trong quá trình triển khai, một số dịch vụ có thể tạm thời không ổn định từ 1 đến 10 phút.

Người dân cần chú ý những gì khi gián đoạn dịch vụ ngân hàng?

Để tránh bị động và ảnh hưởng đến các nhu cầu tài chính, người dân cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

Nắm rõ lịch trình gián đoạn: Luôn theo dõi thông báo chính thức từ ngân hàng qua website, ứng dụng di động, email hoặc tin nhắn SMS. Ghi nhớ các khoảng thời gian cụ thể mà dịch vụ sẽ bị tạm ngừng.

Sắp xếp giao dịch hợp lý:

Ưu tiên giao dịch quan trọng trước: Nếu có các giao dịch chuyển khoản lớn, thanh toán hóa đơn quan trọng, hoặc các nhu cầu tài chính cấp bách, hãy thực hiện chúng trước thời gian ngân hàng tạm ngừng dịch vụ.

Tránh giao dịch vào "giờ cao điểm" gián đoạn: Hạn chế thực hiện các giao dịch trong khung giờ được ngân hàng thông báo tạm ngừng để tránh tình trạng giao dịch không thành công hoặc bị treo.

Người dân cần chú ý thời gian nâng cấp của ngân hàng để hạn chế ảnh hưởng giao dịch.

Chuẩn bị phương án dự phòng:

Rút tiền mặt dự phòng: Đối với những nhu cầu chi tiêu nhỏ hàng ngày, nên có một lượng tiền mặt nhất định để sử dụng trong trường hợp không thể giao dịch online.

Sử dụng ATM hoặc quầy giao dịch: Nếu các dịch vụ ngân hàng số bị ảnh hưởng, hãy cân nhắc sử dụng các kênh giao dịch truyền thống như máy ATM hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng (trong giờ làm việc) nếu nhu cầu thực sự cấp bách và không thể chờ đợi.

Kiểm tra các dịch vụ khác: Một số dịch vụ có thể không bị ảnh hưởng hoàn toàn. Hãy kiểm tra thông báo cụ thể từ ngân hàng để biết dịch vụ nào vẫn hoạt động bình thường.

Cảnh giác với lừa đảo: Trong các đợt bảo trì, kẻ gian có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo (ví dụ: gửi tin nhắn giả mạo yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để "khắc phục lỗi"). Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hay các đường link lạ. Luôn xác minh thông tin từ các kênh chính thức của ngân hàng.