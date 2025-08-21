TIN NÓNG: 3 ngân hàng lớn đồng loạt có thay đổi lớn về giao dịch, người dân cần biết ngay

Trước phương án phân luồng giao thông tại Hà Nội phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do Phòng cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) công bố, một số ngân hàng đã thông báo điều chỉnh giờ làm việc và giao dịch trong các ngày 21/ 8 (thứ 5), 27/8 (thứ 4) và 29/8 (thứ 6).

Ngân hàng VPBank

Để đảm bảo giao dịch diễn ra thuận lợi trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm lớn tại Hà Nội, VPBank đã điều chỉnh giờ làm việc tại 67 chi nhánh/phòng giao dịch (CN/PGD) nằm trong khu vực hạn chế giao thông.

Cụ thể, vào ngày 21/8 , các chi nhánh này sẽ ngừng giao dịch tại quầy từ 10h30 sáng .

Đối với các ngày 27/8 và 29/8 , thời gian ngừng giao dịch tại quầy sẽ là 15h00 chiều .

Đặc biệt, VPBank cũng có sự thay đổi về giao dịch tiền mặt. Vào ngày 21/8 , giao dịch tiền mặt chỉ được thực hiện tại 3 chi nhánh là Sở Giao dịch, VPBank Láng Hạ và VPBank Kinh Đô , và phải hoàn thành trước 10h30 sáng .

Các chi nhánh/PGD còn lại sẽ không thực hiện giao dịch tiền mặt trong ngày này.

Vào ngày 27/8 và 29/8 , các giao dịch tiền mặt sẽ được thực hiện đến 12h00 , trong khi các giao dịch không dùng tiền mặt sẽ kéo dài đến 15h00 .

VPBank lưu ý rằng thời gian giao dịch có thể tiếp tục thay đổi và sẽ được cập nhật thường xuyên. Ngoài 3 ngày trên, các chi nhánh/phòng giao dịch tại Hà Nội vẫn hoạt động theo lịch trình bình thường. Để tránh gián đoạn, ngân hàng khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến để giao dịch mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi.

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng sẽ đóng cửa sớm.

Ngân hàng TPBank

TPBank cũng cho biết sẽ áp dụng khung giờ làm việc chung 7-16h đối với các đơn vị tại tòa nhà 57 Lý Thường Kiệt và 6 chi nhánh trong khu vực phân luồng giao thông gồm TPBank Hà Nội, TPBank Tây Hà Nội, TPBank Đội Cấn, TPBank Hồ Gươm, TTKD Hoàn Kiếm và TPBank Ba Đình.

Giao dịch tại quầy của 7 đơn vị này kết thúc lúc 15h. Ngoài ra, có 28 đơn vị sẽ kết thúc giao dịch tiền mặt sớm hơn, vào lúc 14h để đảm bảo công tác điều quỹ cuối ngày. Các điểm giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường.

Hệ thống ngân hàng số TPbank, Livebank 24/7 và ATM vẫn hoạt động bình thường.

Dưới đây là danh sách các điểm giao dịch điều chỉnh thời gian hoạt động của TPBank:

Danh sách chi nhánh của TPBank.

Vietcombank

Tương tự, Vietcombank thông tin tới khách hàng trong việc điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số điểm giao dịch khu vực Hà Nội trong các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và hợp luyện. Theo đó, Vietcombank sẽ dừng giao dịch tiền mặt tại quầy trong các khoảng thời gian:

Ngày 21/8/: Từ 9h30 sáng.

Ngày 27/8 và 29/8: Từ 14h30 chiều.

Danh sách phòng giao dịch Vietcombank trên địa bàn Hà Nội dừng giao dịch tiền mặt tại quầy.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (A80) bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9. Trước đó, Ban tổ chức tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.

Theo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động nhân kỷ niệm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội sẽ thực hiện cấm tất cả phương tiện hoặc hạn chế lưu thông trong các khung giờ từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8; từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.