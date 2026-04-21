Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của đức Chúa trời mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan nhóm người hoạt động "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"; với các hành vi có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "hành nghề mê tín, dị đoan".

Theo Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Quảng Trị, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm này do Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, hoạt động theo phương thức khép kín, có tổ chức và phân cấp chặt chẽ.

Trước đây, Cường từng có thời gian làm MC tại các đám cưới, tiệc tùng ở địa phương. Sau đó, người này vào Quảng Trị, tham gia và tổ chức truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Theo cơ quan công an, Cường cùng một số người liên quan thường tìm cách tiếp cận, lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe. Các đối tượng khai thác tâm lý lo lắng, bất an, thậm chí đưa ra thông tin về "ngày tận thế", từ đó thúc đẩy người tham gia đóng góp tiền bạc.

Đáng chú ý, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã ghi nhận trường hợp bị tác động đến mức bán tài sản, nhà cửa để nộp tiền theo nhóm này. Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo nhằm trục lợi, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt, không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo và bố trí người cảnh giới. Khi tham gia, các "tín đồ" buộc phải tắt điện thoại, giao cho người quản lý; hạn chế di chuyển và tuân thủ nghiêm quy định "bảo mật".

Nhóm này được vận hành theo mô hình nhiều tầng, từ "chấp sự" đến quản lý khu vực, nhóm gia đình và các thành viên. Hoạt động tuyên truyền chủ yếu thông qua tài liệu, video mang nội dung mê tín nhằm tác động tâm lý, từng bước lôi kéo người tham gia.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tổ chức thuyết giảng, yêu cầu tham gia các nghi thức như "lễ vượt qua" - được xác định là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự. Nhóm này cũng có dấu hiệu mở rộng địa bàn, phát triển thêm "tín đồ" tại nhiều khu vực trong tỉnh Quảng Trị.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan hoạt động của các đối tượng trong nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Tang vật là các mẫu nước của các đối tượng trong nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang được cơ quan chức năng xét nghiệm.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ nguồn tin trinh sát, ngày 1-4, lực lượng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 điểm sinh hoạt trái phép tại các phường Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận và xã Quảng Ninh.

Công an đã làm việc với gần 50 người, xác định Nguyễn Duy Cường là kẻ trực tiếp điều hành, cùng một số thành viên giữ vai trò tổ chức. Tang vật thu giữ gồm nhiều thiết bị điện tử, tài liệu thuyết giảng, kinh sách và tiền dâng lễ.

Bước đầu, những người liên quan đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt trái phép. Tài liệu thu giữ cho thấy dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, phân biệt rõ giữa hoạt động tôn giáo hợp pháp và hành vi lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi; không tham gia các hội, nhóm có dấu hiệu khuất tất.