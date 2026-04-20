Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để đua xe trái phép

Vĩnh Gia |

Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị kiếm, dao phóng lợn để đua xe và giải quyết mâu thuẫn.

Tối 20-4, Công an xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí và sử dụng mô tô tham gia giao thông với dấu hiệu đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị kiếm và dao phóng lợn để đua xe trái phép - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí tại cơ quan công an (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước tình hình trên, Công an xã Cẩm Xuyên đã tổ chức xác minh, rà soát và mời làm việc đối với các trường hợp có liên quan. Ngày 19-4, lực lượng công an xã đã mời các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm cùng đại diện gia đình đến trụ sở để làm việc, giáo dục, răn đe.

Tại buổi làm việc, nhóm thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi tụ tập, chuẩn bị hung khí để tham gia đua xe và giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, các đối tượng sử dụng xe máy không gắn biển kiểm soát di chuyển từ địa bàn huyện Cẩm Xuyên ra thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An vào tối thứ bảy hằng tuần.

Quá trình làm việc, Công an xã Cẩm Xuyên đã tiến hành thu giữ 2 cây kiếm và 1 dao phóng lợn do các đối tượng tự chế tại nhà và tự nguyện giao nộp; đồng thời phối hợp với gia đình trong việc quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên trong thời gian tới.

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị kiếm và dao phóng lợn để đua xe trái phép - Ảnh 2.

Công an xã đã làm việc với gia đình, tuyên truyền, giáo dục con em

Ngoài ra, lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm và gia đình nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống vi phạm pháp luật; yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

