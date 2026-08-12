Tin mừng cho người đợi mua iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là chuẩn bị mang đến một thay đổi chưa từng thấy trong nhiều năm trên iPhone 18 Pro Max.

Sau nhiều năm tập trung vào nâng cấp hiệu năng, camera và các tính năng AI, Apple được cho là đang chuẩn bị một thay đổi đáng chú ý trên thế hệ iPhone 18 Pro Max.

Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy mẫu iPhone cao cấp nhất của hãng có thể sở hữu thiết kế dày hơn, nặng hơn, nhưng đổi lại là hàng loạt nâng cấp phần cứng nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế.

Trong đó, đáng chú ý nhất là viên pin có dung lượng lớn hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Hình ảnh được cho là pin của iPhone 18 Pro Max vừa xuất hiện trên mạng xã hội Weibo cho thấy Apple có thể đang theo đuổi chiến lược ưu tiên thời lượng sử dụng thay vì tiếp tục cuộc đua làm smartphone mỏng nhẹ.

So sánh dung lượng pin giữa iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro theo thông tin rò rỉ. (Ảnh: Lanzuk)

Theo các nguồn tin rò rỉ, phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Mỹ có thể được trang bị viên pin 5.567 mAh, tăng khoảng 9% so với mức 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Đây được xem là một trong những bước nhảy lớn nhất về dung lượng pin trên dòng iPhone Pro Max trong nhiều năm trở lại đây.

Thông tin trên được chia sẻ bởi leaker Hàn Quốc Lanzuk, dựa trên hình ảnh linh kiện xuất hiện trên mạng xã hội Weibo. Cùng với iPhone 18 Pro Max, nguồn tin này cũng tiết lộ dung lượng pin của mẫu iPhone 18 Pro.

Cụ thể, phiên bản iPhone 18 Pro dành cho thị trường Mỹ, nơi Apple đã loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý, được cho là sở hữu viên pin 4.288 mAh. Con số này chỉ cao hơn 36 mAh so với mức 4.252 mAh trên iPhone 17 Pro. Trong khi đó, phiên bản quốc tế có khe SIM vật lý được cho là trang bị pin 4.056 mAh, tăng khoảng 2% so với thế hệ tiền nhiệm.

Dù mức nâng cấp trên iPhone 18 Pro khá khiêm tốn, dòng Pro Max lại cho thấy hướng đi khác biệt. Phiên bản quốc tế của iPhone 18 Pro Max được cho là sở hữu viên pin 5.391 mAh, tăng khoảng 12% so với thế hệ hiện tại. Nếu các thông tin này chính xác, đây sẽ là mẫu iPhone có dung lượng pin lớn nhất từng được Apple trang bị trên một thiết bị thương mại.

Viên pin lớn hơn kết hợp với chip A20 Pro mới được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang tập trung vào hiệu suất năng lượng thay vì chỉ chạy đua về sức mạnh xử lý, đặc biệt trong bối cảnh các tính năng AI ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên phần cứng.

Tuy nhiên, những nâng cấp về pin nhiều khả năng sẽ đi kèm sự đánh đổi về thiết kế. Một số báo cáo trước đó cho biết bộ đôi iPhone 18 Pro có thể dày khoảng 9,9-10,9 mm, cao hơn đáng kể so với độ dày 8,8 mm của thế hệ hiện nay.

Khối lượng thiết bị cũng được dự báo tăng lên. Riêng iPhone 18 Pro Max có thể đạt mức 240 gram, tăng từ 233 gram trên iPhone 17 Pro Max. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những mẫu iPhone nặng nhất từng được Apple sản xuất.

Dù vậy, pin không phải là nguyên nhân duy nhất khiến thiết bị trở nên dày và nặng hơn. Nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ lần đầu tiên đưa công nghệ khẩu độ biến thiên lên dòng iPhone Pro. Hệ thống này yêu cầu bổ sung thêm các linh kiện cơ khí trong cụm camera, qua đó làm tăng không gian phần cứng cần thiết bên trong máy.

Ngoài ra, Apple được cho là đang phát triển hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) mới kết hợp vật liệu thép không gỉ nhằm cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ khi xử lý các tác vụ nặng hoặc vận hành các tính năng AI. Đây cũng là yếu tố có thể góp phần làm gia tăng trọng lượng của thiết bị.

Trước đây, Apple từng giảm trọng lượng iPhone bằng việc chuyển sang khung titanium trên dòng iPhone 15 Pro. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết hãng đã quay lại sử dụng khung nhôm trên thế hệ iPhone 17 Pro nhằm tối ưu khả năng tản nhiệt.

Lịch sử thị trường cho thấy người dùng sẵn sàng chấp nhận một thiết bị dày và nặng hơn nếu đổi lại là thời lượng pin tốt hơn. iPhone 14 Pro Max từng là một trong những mẫu iPhone nặng nhất của Apple nhưng vẫn đạt doanh số ấn tượng trên toàn cầu.

Trong bối cảnh smartphone cao cấp ngày càng được sử dụng cho các tác vụ AI, chỉnh sửa ảnh, quay video và chơi game, thời lượng pin tiếp tục là yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu. Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay trở thành hiện thực, pin có thể là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên dòng iPhone 18 Pro Max khi sản phẩm ra mắt trong thời gian tới.