Ngày 27/5, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) cầm dao quắm xông vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (đường Võ Thị Sáu) gây mất trật tự có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Theo đó, gia đình đối tượng Hùng đã cung cấp các giấy tờ liên quan cho thấy người đàn ông này đã bắt đầu chữa tâm thần từ năm 2006, chữa trị dài ngày tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai).

Hùng và con dao quắm thời điểm xông vào trường học.

Sổ điều trị thể hiện, Hùng bị rối loạn phân liệt cảm xúc và mỗi năm điều trị một lần. Khoảng một tháng trước Hùng được xuất viện, trở về nhà. Qua đó, Công an phường Diên Hồng đã yêu cầu gia đình cam đoan, cam kết về việc tiếp tục quản lý Hùng, đưa đi điều trị tại cơ sở y tế để tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự .

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 26/5, Hùng điều khiển xe máy mang theo dao quắm xông vào sân Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nơi con mình đang theo học. Cho rằng con mình bị giáo viên “dìm” điểm nên Hùng nẹt pô gây mất trật tự.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã có mặt kịp thời khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Diên Hồng làm việc, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.