Tin mới về xe gây tò mò nhất hiện nay của VinFast: Hé lộ nội thất, đã có thêm thông tin chi tiết

Mới đây, VinFast đã chia sẻ một bức hình cho thấy một phần nội thất của mẫu xe đang được quan tâm nhất của hãng - mẫu EC Van.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội là ảnh dựng đồ họa, chụp lại góc ngang của xe khi xe đang mở cửa. Dựa trên bức ảnh, có thể thấy rằng VinFast EC Van có phần táp-lô đơn giản, trên đó có thể có 2 khe gió điều hòa, một màn hình lái sau vô lăng và có thể có một màn hình phụ đặt ở giữa.

VinFast EC Van.

Ngoài các chi tiết này, trên ốp cánh cửa ở bên phải còn có tay quay nâng hạ kính xe - chi tiết ít thấy trên xe ngày nay , tay nắm mở cửa và không có bệ tỳ tay. Ngoài ra, họa tiết của ghế ngồi cũng cho thấy xe sử dụng ghế bọc nỉ nhưng được phối với hai tông màu xám khác nhau, thay vì chỉ đơn thuần là một màu đen.

Các chi tiết của vô lăng không thể hiện rõ; song, có thể đoán rằng vô lăng của xe có thể sẽ tương tự hoặc sử dụng chung với của VF 3.

Nội thất VinFast VF 3. Ảnh minh họa

Bên cạnh nội thất, VinFast cũng đã công bố nhiều thông số của EC Van trên trang chủ.

So với các thông tin đã công bố trước đó, bảng thông số này đã cho biết thêm bán kính quay vòng, công suất sạc nhanh DC tối đa, các tính năng điều khiển thông minh, hệ thống đèn, các trang bị tiện nghi và trong nội thất, và các chi tiết liên quan đến khung gầm.

Hệ thống treo của VinFast EC Van có thể là một đề tài khá thú. Theo thông tin được công bố, mẫu xe mới của VinFast sử dụng treo trước dạng MacPherson, treo sau là nhíp lá - cấu hình ít phổ biến trên các mẫu xe phổ thông.

"Combo" hệ thống treo này của VinFast phù hợp với mục đích thiết kế của xe: Xe vận tải đô thị. Trong khi hệ thống treo trước dạng MacPherson có ưu điểm là nhỏ gọn, chi phí thấp, treo sau sử dụng nhíp lá lại phù hợp để chở hàng. Điều thú vị là kiểu hệ thống treo của xe tương tự với hệ thống treo của mẫu Suzuki Blind Van (còn gọi là Su Cóc, cũng là mẫu xe van vận tải cỡ nhỏ).

Một số hệ thống treo phổ biến:

Hệ thống treo trước Hệ thống treo sau Ví dụ MacPherson Nhíp lá VinFast EC Van, Suzuki Blind Van MacPherson Dầm xoắn (Torsion Beam) Toyota Vios - Sedan cỡ nhỏ Tay đòn kép (Double Wishbone) Liên kết đa điểm (Multilink) Mercedes-Benz GLE - SUV cỡ trung Tay đòn kép (Double Wishbone) Nhíp lá Ford Ranger - xe bán tải

VinFast EC Van vừa nhận đặt cọc hôm 25/5.

Một điều cần nhắc tới là VinFast EC Van sử dụng phanh tang trống ở phía sau. So với phanh đĩa, hiệu quả phanh hãm của phanh tang trống kém hơn, nhưng khi sử dụng kết hợp với phanh tái sinh (tức sử dụng mô tơ điện để ghìm xe lại), hệ thống phanh vẫn đủ sức để hãm xe một cách an toàn.

Thông thường, các mẫu xe tải ít được các nhà sản xuất trang bị sẵn các tính năng an toàn như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hay hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Tuy nhiên, do đối tượng khách hàng tiềm năng của VinFast EC Van rộng, nên việc trang bị thêm công nghệ an toàn là điều có lợi cho người sử dụng xe.

Có thể quan sát thấy tại một số vùng ven đô, nhiều cơ sở sản xuất kiểu hộ gia đình sử dụng xe tải nhỏ để đưa hàng hóa vào đô thị; người lái xe có thể là chồng, cũng có thể là vợ. Do vậy, việc trang bị thêm công nghệ an toàn, tất nhiên, giúp xe an toàn hơn và cũng giúp xe thân thiện với nhiều người hơn.