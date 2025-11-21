HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin mới về tình hình sức khỏe cựu Thủ tướng Thái Lan trong tù

Minh Hạnh |

Thông tin về tình hình sức khỏe cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được con gái ông - bà Paetongtarn Shinawatra đưa ra ngày 20/11, sau khi đến thăm cha tại nhà tù Trung tâm Klong Prem ở Bangkok.

Tin mới về tình hình sức khỏe cựu Thủ tướng Thái Lan trong tù- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

“Thời tiết thay đổi, nhưng sức khỏe của ông ấy vẫn ổn. Dù vậy, về mặt tinh thần, ông ấy có thể đang chịu rất nhiều áp lực”, bà Paetongtarn nói.

Bà Paetongtarn cho biết, quản giáo đã mời ông Thaksin tham gia chương trình phục hồi chức năng Dhammanavawang. Đây là một sáng kiến phát triển con người, nhằm mục đích giúp những người tham gia - bao gồm cả tù nhân - nghiên cứu các nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo, rèn luyện kỷ luật nội tâm và áp dụng những giáo lý đó vào thực tế, dẫn họ đến sự giải thoát thực sự khỏi đau khổ.

Nữ chính trị gia được hỏi về quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Rutthapon Naowarat về việc yêu cầu cơ quan cải huấn xem xét lại các quy định chuyển tù nhân ra nước ngoài điều trị y tế, tiêu chí hoãn thi hành án trong trường hợp đặc biệt và việc chỉ định các cơ sở giam giữ ngoài nhà tù.

Nhiều người cho rằng động thái này nhằm ngăn chặn việc ông Thaksin được trả tự do.

Bà Paetongtarn trả lời: “Tôi hy vọng mọi việc diễn ra theo đúng thủ tục. Cha tôi đã lớn tuổi rồi, nếu ông được nghỉ ngơi thì tốt. Việc ở lại trong phòng giam chẳng mang lại lợi ích gì cho ông ấy cả”.

Khi được hỏi bà có tin rằng động thái này là một chiến thuật chính trị nhằm ngăn chặn việc ông Thaksin được trả tự do trước cuộc bầu cử năm 2026 hay không, bà Paetongtarn trả lời: "Nếu bạn hỏi tôi bây giờ, tôi đã rút lui khỏi chính trường gần như hoàn toàn. Tôi để đảng của tôi giải quyết mọi việc. Tôi cần tập trung chăm sóc sức khỏe cho cha tôi”.

Sau cuộc tiếp xúc với báo giới, bà Paetongtarn rời khỏi khu vực bằng xe riêng.

Mới đây nhất, ngày 17/11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp lại số tiền thuế liên quan đến thương vụ bán công ty viễn thông, với các báo cáo cho thấy số tiền phải trả lên tới hàng trăm triệu đô la.

Trung tướng cảnh sát 29 tuổi lăng mạ cấp dưới vì... phải ký quá nhiều giấy tờ: Bộ Nội vụ Campuchia vào cuộc
