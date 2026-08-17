HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin mới về đợt mưa to đến rất to trong nhiều ngày liên tiếp ở Bắc Bộ

Duy Anh
|

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng, trong đó các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/8), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tin mới về đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và và ngày 18/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo hàng loạt quy định mới sẽ áp dụng từ ngày 1/9
Tags

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết ngày 18/8

Thời tiết cuối tuần

thời tiết tuần tới

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại