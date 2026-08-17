Tin mới về đợt mưa to đến rất to trong nhiều ngày liên tiếp ở Bắc Bộ

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng, trong đó các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/8), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và và ngày 18/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.