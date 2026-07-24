Tin mới về đợt mưa lớn tại Bắc Bộ

Theo dự báo, mưa lớn ở Bắc Bộ còn tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (24/7), khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục có mưa lớn.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to (Ảnh: Duy Anh).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/7

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.