Tin mới nhất vụ xe bán tải tạt đầu làm cả gia đình suýt ngã vào xe rơ-moóc ở Hà Nội

Ngày 3/3, theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ tài xế lái ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ khiến các nạn nhân suýt ngã vào gầm ô tô tải cùng chiều gây bức xúc. Tài xế này bị điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.



