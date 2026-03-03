Ngày 3/3, theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ tài xế lái ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ khiến các nạn nhân suýt ngã vào gầm ô tô tải cùng chiều gây bức xúc. Tài xế này bị điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Tin mới nhất vụ xe bán tải tạt đầu làm cả gia đình suýt ngã vào xe rơ-moóc ở Hà Nội
CTV |
Tài xế ô tô bán tải hiện đã bị tạm giữ hình sự.
