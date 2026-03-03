HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời

Thái Hà |

Bộ Công an đã trả lời thắc mắc của công dân về vấn đề này.

Gần đây, công dân Lê Thị Thảo đã gửi câu hỏi tới Bộ công an thắc mắc về việc:

"Vừa qua, em bị lập biên bản vi phạm giao thông. Tuy nhiên đến nay em vẫn chưa nhận được thông báo ra số quyết định xử phạt, em tra cứu trên Cổng Dịch vụ công nhưng vẫn chưa có thông tin. Bộ Công an cho em hỏi, trường hợp của em nộp phạt trễ có sao không? Em cũng rất mong muốn được nộp phạt online vì em ở xa nơi nộp phạt."

Trả lời thắc mắc của công dân, Bộ công an cho biết:

Khoản 1, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15 quy định: "Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này (Điều 78). Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.

Theo đó, thời hạn thi hành quyết định xử phạt được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau:

Theo khoản 2 Điều 68:

Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời - Ảnh 1.

Theo khoản 2 Điều 79:

Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 78 (về Thủ tục nộp tiền phạt) Luật Xử lý vi phạm hành chính, có quy định như sau: "2. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt."

Việc nộp online có thể thực hiện nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia qua đường liên kết: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html

