Cục CSGT thông báo nóng về lệ phí thi bằng lái xe trên cả nước

Thái Hà |

Cục CSGT gần đây nhận được thắc mắc của người dân về lệ phí sát hạch lái xe là có thông tư mới quy định mỗi người một mã giá khác nhau, ai không đóng thì không được thi…

Cục CSGT khẳng định thông tin trên là không chính xác và xin thông báo như sau:

Hiện nay việc thu lệ phí sát hạch lái xe áp dụng theo Thông tư số 154/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Trong đó, mức thu phí sát hạch lái xe được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Cục CSGT thông báo nóng về lệ phí thi bằng lái xe trên cả nước - Ảnh 1.

Ảnh: Cục CSGT

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi làm thủ tục về sát hạch lái xe, cấp bằng, chứng chỉ điều khiển các loại phương tiện giao thông đường bộ và đăng ký xe và biển số xe máy chuyên dùng.

Cục CSGT thông báo nóng về lệ phí thi bằng lái xe trên cả nước - Ảnh 2.

Ảnh: Cục CSGT

Trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi và không tham dự kỳ thi sát hạch (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp.

Dưới đây là bảng chi tiết mức thu lệ phí sát hạch lái xe:

Cục CSGT thông báo nóng về lệ phí thi bằng lái xe trên cả nước - Ảnh 3.
