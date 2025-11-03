Tin mới nhất vụ thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp xe ô tô ở TP.HCM

Trưa 3/11, báo Vietnamnet dẫn nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết đã có kết luận điều tra ban đầu liên quan đến vụ thi thể cô gái được phát hiện đang trong quá trình phân hủy trong cốp ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh), gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh). Qua quá trình thu thập thông tin từ những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm tra kỹ thuật chiếc xe, cơ quan điều tra xác định L. đã tự vào chiếc ô tô và bị mắc kẹt bên trong, dẫn tới khả năng ngạt khí và tử vong do suy hô hấp.

Báo cáo giám định pháp y cho thấy thi thể không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không bị phù nề, và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định không có dấu hiệu án mạng. Công an đã làm việc và thông báo kết quả điều tra ban đầu cho gia đình nạn nhân. Đến nay gia đình đã hoàn tất việc lo hậu sự cho L.

Làm việc với công an, chủ chiếc ô tô cho biết đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10, cách nhà khoảng 50m. Do xe đời cũ và bên trong không có tài sản giá trị, người này không khóa cửa xe. Chủ xe khẳng định không quen biết nạn nhân và không rõ vì sao cô gái lại ở trong xe.

Hiện trường sự việc. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào buổi sáng ngày 1/11, người dân ở khu vực phát hiện mùi lạ phát ra từ chiếc ôtô đậu nhiều ngày trên vỉa hè và đã báo chủ xe kiểm tra. Khi mở cốp, chủ xe bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái và lập tức thông báo công an.

4 ngày tìm con trước khi phát hiện con tử vong trong ô tô

Theo người cha nạn nhân cho biết trên báo Tuổi Trẻ, chị L. là con út trong gia đình có 3 người con. Trước đây, chị làm việc tại một ngân hàng. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, chị nghỉ việc và ở nhà bán hàng online. Thời gian gần đây, chị xuất hiện dấu hiệu trầm cảm, tinh thần bất ổn, hay cười một mình và hiếm khi tự ra khỏi nhà.

Tối 28/10, chị L. bất ngờ mở cửa rời khỏi nhà đi bộ. Phát hiện sự việc, người cha và con gái lớn lập tức lấy xe máy đuổi theo nhưng không thấy tung tích. Họ trở về gọi thêm vợ rồi tiếp tục tỏa đi tìm khắp nơi suốt đêm.

Cận cảnh chiếc xe nơi phát hiện thi thể. Ảnh: TPO

Đến rạng sáng 29/10, gia đình đến Công an xã Đông Thạnh trình báo. Do thời gian mất tích chưa lâu, công an xã tiếp nhận ghi nhận thông tin và hướng dẫn gia đình tiếp tục tìm kiếm.

Những ngày tiếp theo, gia đình vẫn bám trụ trên các tuyến đường, hỏi thăm người dân, nhờ trích xuất camera tại khu vực. Người cha nhớ lại có hai lần chạy ngang chiếc ô tô đậu ven đường mà không biết con đang ở đó. Dù đã camera gần vị trí ô tô và thấy bóng dáng nghi giống con gái, hình ảnh không rõ khiến gia đình chưa thể xác định.

Sau bốn ngày tìm kiếm không kết quả, sáng 1/11, người cha chở con gái lớn đi làm, đồng thời định mang ảnh của L. đến công an xã để làm thủ tục báo mất tích chính thức.

Trên đường trở về, ông thấy đám đông tụ tập xung quanh chiếc ô tô cũ đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông xin vào gần và bàng hoàng nhận ra thi thể trong xe là con gái mình.