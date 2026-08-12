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Tin mới nhất về thời điểm kết thúc nắng nóng ở miền Bắc

Duy Anh
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Theo dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ khả năng còn kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất gần 38 độ C.

Theo dự báo, ngày mai 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng.

Đến ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ.

Từ khoảng ngày 17/8 hoặc 18/8, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

Tin mới nhất về thời điểm kết thúc nắng nóng ở miền Bắc - Ảnh 1.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và và ngày 13/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

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