Tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc

Duy Anh
|

Theo dự báo, từ ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C và còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (22/5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Dự báo, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ.

Nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc - Ảnh 1.

Miền Bắc và miền Trung đang bước vào nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng mạnh (Ảnh: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

