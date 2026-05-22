HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Trần Thị Ngọc Hà SN 2003

Duy Anh
|

Trần Thị Ngọc Hà bị cáo buộc lấy trộm số vàng có tổng tài sản trị giá khoảng 280 triệu đồng của một người bạn thân.

Sáng 22/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Lãnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm vàng, với tổng tài sản trị giá khoảng 280 triệu đồng tại một nhà trọ trên đường Trần Tế Xương thuộc khóm Hòa Khánh.

Trước đó vào rạng sáng ngày 19/5, chị Châu Ngọc H., sinh năm 2003, đang tạm trú tại nhà trọ trên báo tin bị mất trộm số vàng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cao Lãnh đã nhanh chóng đến ngay hiện trường, xác minh thông tin, thu thập dấu vết và truy tìm đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường đã mời đối tượng Trần Thị Ngọc Hà, sinh năm 2003, nơi thường trú xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp (đang tạm trú tại một nhà trọ thuộc khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh).

Địa điểm nơi đối tượng Trần Thị Ngọc Hà lấy trộm số vàng của bạn thân (Ảnh: Công an phường Cao Lãnh).

Qua đấu tranh, Hà khai nhận vì là bạn thân của chị Hân nên thường xuyên tới phòng trọ của bạn chơi.

Sáng ngày 18/5/, tại căn phòng trọ, lợi dụng sự bất cẩn của bị hại trong bảo quản tài sản, Hà đã lấy trộm số vàng gồm: 18 chỉ vàng 24k (loại nhẫn trơn) và 1,1 chỉ vàng 18k (sợi dây chuyền) và nhanh chóng đem bán lấy tiền trả nợ.

Các loại vàng bị lấy trộm (Ảnh: Công an phường Cao Lãnh).

Hiện Công an phường đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Vụ trộm trên là lời cảnh báo, người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản của chính mình, nhất là các loại tài sản có giá trị cao, không chủ quan, mất cảnh giác.

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng, khởi tố ông chủ Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt giữ

chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

khám xét khẩn cấp

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại