Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại nhiều khu vực trên cả nước

Mưa lớn kéo dài tại nhiều nơi trên cả nước

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (1/8), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Từ ngày 2/8 đến đêm 3/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, ngày và đêm 02/8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Dự báo, từ ngày 4/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Liên tiếp xuất hiện sạt lở gây thiệt hại nặng nề

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên nhiều ngày trong tháng 7, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa lớn diện rộng, trong đó nửa cuối tháng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, từ ngày 27 - 31/7, mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất đã làm 5 người chết (Lâm Đồng: 4, Bình Thuận: 1).

Về nhà, 348 nhà ngập (Đắk Lắk: 128; Đắk Nông: 66; Lâm Đồng: 24; Bình Thuận: 126; Đồng Nai: 4). Trong đó, chính quyền các địa phương đã hỗ trợ di dời 112 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn (Đắk Nông: 66; Lâm Đồng: 24; Bình Thuận: 22).

Sạt lở tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến 3 cảnh sát và 1 người dân thiệt mạng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Bên cạnh đó, sạt lở 11 vị trí quốc lộ (Đắk Lắk QL14C; Lâm Đồng QL20; Bình Thuận QL55, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết) và nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị sạt lở, ngập úng. Hiện nay, tại quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), địa phương đã tổ chức dọn dẹp xong khối lượng đất đá sạt lở và đánh giá mức độ an toàn trước khi cho thông xe.

Về thiệt hại nhà máy thuỷ điện: Đắk R'Tih (Đắk Nông) bị sạt lở góc sân trước nhà máy và chưa ảnh hưởng đến kết cấu nhà máy; Đắk Nông 2 bị xói chân trạm 110KV, chủ hồ đã chỉ đạo vận hành phù hợp và khắc phục thiệt hại.