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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ

Duy Anh
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Theo dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 23/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/8), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, tình trạng mưa dông tại Bắc Bộ còn tiếp diễn đến ngày 23/8. Các khu vực khác mưa dông kéo dài đến ngày 21/8.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quân đội nhân dân

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và và ngày 19/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

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