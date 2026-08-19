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Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới

HUỆ NGUYỄN
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Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và miền Trung, đồng thời nhận định đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5km/h, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 1h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5m, biển động.

Tin mới nhất về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng sớm nay (19/8), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 19h ngày 18/8 đến 3h ngày 19/8 có nơi trên 60mm như các trạm Mường Pồn 1 (Điện Biên) 72mm; Nậm Mả (Lào Cai) 69,4mm; Cống Lân (Hưng Yên) 79mm; Xuân Bình (Thanh Hóa) 83,2mm; Hoàng Mai (Nghệ An) 213,2mm…

Từ nay đến đêm 20/8, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 160mm.

Ngày và đêm 19/8, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ ở các khu vực trên.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Từ 21/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cận cảnh dự án mở rộng cao tốc xuyên núi hơn 3.200 tỷ trước ngày về đích
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Bắc Biển Đông

TP Huế

đảo Hải Nam

biển Đông

áp thấp nhiệt đới

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