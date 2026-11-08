Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Cùng với không khí lạnh, thời tiết nhiều khu vực sẽ diễn biến phức tạp do mưa dông.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều tối 8/11, sau đó mở rộng xuống Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ ngày 9/11, thời tiết miền Bắc chuyển rét, trong khi nhiều khu vực miền Trung có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Sáng 8/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 22-25 độ C.

Dự báo, khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Miền Trung có thể mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày

Cùng với không khí lạnh, thời tiết nhiều khu vực sẽ diễn biến phức tạp do mưa dông. Cụ thể, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Ảnh minh họa : VTV

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Trên đất liền, mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhà cửa, cây xanh và các công trình hạ tầng.

Người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi và ven biển, cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.







