Tin mới nhất về cơn bão số 9: Trưa nay sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều tỉnh mưa to đến rất to

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ ngày 25/9 bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75 - 88km/h), giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây, khoảng 20km/h, khoảng trưa nay, đi vào khu vực Quảng Ninh. Sau đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.
Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh. Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão.
Trên đất liền vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Do ảnh hưởng của bão số 9, từ gần sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Riêng thời tiết Hà Nội, từ sáng nay có mưa; từ trưa và chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Chuyên gia cảnh báo, mưa lớn có thể gây kèm giông, đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn giông; đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
"Đặc biệt lưu ý ở khu vực phần sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ sẽ có mưa to đến rất to trong đợt mưa lần này. Thời gian mưa kéo dài đến đêm 26/9, trong đó cao điểm mưa trong ngày và đêm 25/9", tờ Lao động thuật lời của chuyên gia khí tượng.