Tin mới nhất về cơn bão số 6: Từ đêm mai, những tỉnh nào sẽ có mưa rất to?

Sáng nay (25/10), Cục Quản lí đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức cuộc họp ứng phó với bão Trà Mi.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, chiều qua, bão Trà Mi đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Trước khi di chuyển vào Biển Đông, bão đã 4 lần đổi hướng.

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 6 vào lúc 13h ngày 25/10 (Ảnh: nchmf).

Ngoài ra, ở ngoài khơi phía Đông của Philippines hiện nay tiếp tục xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 24- 48h tới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển đến phía Đông Bắc của đảo Luzon khiến bão số 6 chịu tương tác của bão đôi và suy yếu đi.

Hoàn lưu bão số 6 tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía Tây nên Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu tác động của gió mạnh.

Với hướng di chuyển của bão như dự báo hiện tại thì khoảng chiều 26/10 ở vùng biển Trung Bộ có thể có gió mạnh cấp 6-7, sau khi bão tiến gần gió tăng lên cấp 8-9.

Theo tính toán sơ bộ, khả năng tối và đêm mai (26/10) đến ngày 29/10, bão Trà Mi gây mưa lớn ở Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở vào Bình Định, Phú Yên), vùng mưa lớn tập trung ở Quảng Trị cho đến Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai, không loại trừ khả năng có những khu vực mưa với cường suất lớn, ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin.

Bão Trà Mi từ ảnh vệ tinh (Nguồn: Windy).

Nhận định về cường độ của bão số 6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24-48 giờ tới, bão số 6 di chuyển tương đối ổn định và cường độ sẽ còn mạnh lên.

"Theo chúng tôi dự báo cường độ cực đại là khi bão ở trên khu vực phía Đông của quần đảo Hoàng Sa có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 13-14", ông Lâm nói.

Khi vào đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ có xu hướng di chuyển chậm lại, cường độ sẽ yếu dần. Do có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển xuống phía Nam khiến cho bão suy yếu và bị đẩy xuống phía Nam. Sau đó nhiều khả năng bão sẽ bị làm suy yếu chỉ còn cấp 7-8 và sẽ di chuyển ra phía ngoài biển và duy trì tương đối lâu trong thời gian tới. Hình thái này dẫn đến tình trạng gây mưa kéo dài cho khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ chiều tối và đêm 26/10 đến 28/10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.