Tin mới nhất về cơn bão số 10: Khi nào Hà Nội xuất hiện mưa to, gió mạnh nhất?

Do ảnh hưởng rìa xa của bão số 10 nên ở thủ đô Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối qua (28/9).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, tổng lượng mưa, khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; trung tâm thành phố, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, thời điểm Hà Nội xảy ra mưa to và gió mạnh nhất được dự báo sẽ xuất hiện vào sáng nay (29/9) với sức gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Bản đồ dự báo lượng mưa từ sáng sớm 29 đến sáng sớm 30/9 tại Hà Nội (Ảnh: HNM).

Bên cạnh đó, báo Lao động dẫn thông tin từ Weather ghi nhận lượng mưa trung bình ở Hà Nội trong 24 giờ vừa qua đạt khoảng 36mm và dự báo trong 24 giờ tới có thể lên tới khoảng 125mm, gây nguy cơ ngập úng cao tại nhiều khu vực trũng thấp.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội của Accuweather, các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ rạng sáng đến trưa, kéo dài trong khoảng 3h-14h. Trong giai đoạn này, nhiều khu vực của Hà Nội có thể xuất hiện mưa rất to kèm dông, lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, các cơn dông có thể mạnh hơn, gây gió giật, sấm sét, cần đặc biệt đề phòng.

Buổi chiều và tối, thời tiết mưa vẫn tiếp diễn nhưng cường độ có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, vào khoảng 15h, dự báo sẽ có thêm một đợt mưa dông mạnh, sau đó giảm nhẹ từ chiều muộn. Về đêm, mưa rào rải rác vẫn còn xảy ra, cục bộ có lúc mưa vừa đến to, kèm dông và gió giật.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.