Tin không khí lạnh mạnh và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, nhiệt độ giảm 1-3°C.

Chiều tối và đêm 13/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Chiều tối và đêm 13/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc và gây mưa rét tại nhiều nơi. (Ảnh: Viên Minh)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Chi tiết nhiệt độ từ đêm nay đến ngày 15/12, cơ quan khí tượng cho hay, đêm 13/12 và ngày 14/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16°C, vùng núi và trung du 9-12°C, có nơi dưới 5 độ, Bắc Trung Bộ 14-17°C.

Đêm 14/12 và ngày 15/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ giảm còn 11-14°C, vùng núi và trung du 7-10°C, có nơi dưới 5°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 13/12 đến hết ngày 14/12, Nghệ An đến TP Huế mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Chiều tối và đêm 13/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 30mm. Đêm 13/12 và ngày 14/12, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 14/12, Bắc Bộ còn mưa ở một vài nơi, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Từ đêm 14/12, mưa lớn ở Thanh Hóa đến TP Huế xu hướng giảm dần, khu vực này còn mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Ngày 15/12, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/12 đến ngày 23/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, Bắc Bộ phổ biến mưa vài nơi. Trong đó, khoảng đêm 16-18/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Từ 16/12, nhiệt độ tăng dần, Bắc Bộ rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, từ 16/12 đêm và sáng trời rét.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ 20/12, khu vực này mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi trong thời kỳ dự báo.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh mạnh, ngày 14/12, khu vực trung tâm TP Hà Nội chìm trong mưa rét, nhiệt độ trong ngày dao động 15-20°C.

Dự báo thời tiết khu vực trung tâm TP Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 15-16/12, khu vực này tạnh ráo, trời ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong khoảng 14-15°C, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng nhẹ lên mức 22°C.

Trong hai ngày 17-18/12, thời tiết trung tâm Hà Nội có mưa nhỏ, nhiệt độ tiếp tục tăng lên cao nhất 23°C, thấp nhất 17-18°C.

Từ 19-23/12, thời tiết khu vực này tạnh ráo trở lại, trời không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 23-25°C, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dao động 16-18°C, thời tiết ấm áp hơn.